Европа нагло поставила Россию на счетчик

Парадоксальное решение принято в Европе: суд по правам человека обязал Россию выплатить задолженность СССР по премиальным облигациям государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года. Служители Фемиды утверждают, что после распада Советского Союза Россия выполнила не все взятые на себя обязательства.

Группа истцов, в которую входит некто господин Волокитин, обратилась в ЕСПЧ с иском против России как правопреемнице СССР вернуть им деньги по гособлигациям 1982 года. Трое из 15-ти жалобщиков должны получить в виде компенсации разные суммы от 30 до полутора тысяч евро.

Наблюдатели называют это решение чисто техническим. Эксперт по международному праву Владислав Оршев в интервью радио Sputnik обратил внимание на то, что Россия признала свои долги по облигациям 1982 года, просто не до конца отработала процедуру выплат.

"На это в своем решении обратил внимание ЕСПЧ. Он обратился к Совету Европы о том, чтобы обсудить механизм выплат по долгам, которые, подчеркиваю, Российской Федерацией признаны. Поэтому я склоняюсь к тому, что суд вынес во многом техническое решение", – сказал специалист.

Между тем президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин считает, что решение ЕСПЧ следует трактовать как констатацию и оно не означает автоматического выкупа всех подобных облигаций.

В то же время старший преподаватель МГЮА, эксперт РСМД Денис Примаков полагает, что отсутствие в российском законодательстве четко прописанного положения по данному вопросу не освобождает государство от выплат.

Почетный адвокат Валерий Ванин в беседе с RT подчеркнул, что Конституционный суд России вправе не признавать подобные решения, потому что они противоречат законодательству и основам государства.

Напомним, что в 2009 году Министерство финансов России сообщило, что наша страна завершила обмен коммерческой задолженности бывшего СССР более чем на 400 миллионов долларов. Держателями требований выступили почти две тысячи резидентов из 24 стран мира.