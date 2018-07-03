"Дарит 200 литров бензина": ЛУКОЙЛ выпустил официальное заявление

Пресс-служба ПАО "ЛУКОЙЛ" опровергла информацию о раздаче бензина в честь юбилея компании. Ее именем прикрывались аферисты.

Информация о том, что ЛУКОЙЛ дарит 200 литров бензина, не соответствует действительности. Мошенники пообещали пользователям соцсетей топливо АИ-95 в подарок за участие в коротком опросе.

"В связи с участившимися случаями обнаружения поддельных сайтов напоминаем о необходимости проявлять осмотрительность и сверять представленную на этих ресурсах информацию с официальным сайтом ПАО "ЛУКОЙЛ" www.lukoil.ru (русскоязычная версия) и www.lukoil.com (англоязычная версия)", - отметили в компании.

Там подчеркнули, что компания не несет ответственности за последствия действий злоумышленников. История о том, что Лукойл дарит 200 литров бензина – ничем не подтвержденный слух.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что к 25-му юбилею компания предлагает россиянам ответить на несколько вопросов. Для получения подарка якобы нужно поделиться результатом с 30 друзьями или группами в WhatsApp.

Как писали Dni.Ru, с распространением интернет-торговли участились случаи мошенничества в Сети. Человек получает сообщение в WhatsApp, где говорится, что с помощью его карты совершена покупка в интернет-магазине.

Чтобы ее отменить, жертве предлагают связаться со специалистами службы безопасности банка по указанному телефону. Аферисты уточняют данные позвонившего якобы для отмены оплаты, после чего снимают деньги с его карты.