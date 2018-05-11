Москва вошла в топ-5 привлекательных для инвесторов городов Европы

Российская столица заняла пятую строку в рейтинге инвестиционной привлекательности европейских городов. Позади Москвы остались столицы Финляндии, Польши, Германии и Швеции.

Если сравнивать позицию, которую Москва занимала в предыдущем топ-листе, с нынешней, то российская столица поднялась на две ступени. Рейтинг опубликовало авторитетное деловое издание Financial Times.



Согласно его данным, среди восточноевропейских городов по этому показателю она уже во второй раз оставила всех позади. Почетные второе и третье места на своеобразном пьедестале заняли столицы Польши и Румынии соответственно.

Как отметил глава столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов, Москва улучшила свои позиции в авторитетном рейтинге. И впервые в 2018 году город попал в пятерку крупнейших населенных пунктов Европы, которые считаются наиболее привлекательными для инвесторов. "А в рейтинге по Восточной Европе заняла первое место", – подчеркнул Ефимов

По его словам, вопросам инвестирования столичные власти уделяют большое внимание. Так, отметил московский чиновник, вкладывать средства в городские проекты выгодно благодаря предоставляемым льготам и преференциям.

Реализация комплексной программы поддержки инвестиций, по словам Владимира Ефимова, позволила российской столице достичь уровня ведущих мегаполисов Старого Света в вопросах простоты и удобства ведения бизнеса. Во многом именно поэтому Москва ежегодно привлекает порядка половины всех иностранных инвестиций, приходящих в нашу страну, сказал он.

Напомним, авторитетный международный рейтинг составляется один раз в два года. Он формируется на основе ресурсов издания, которые занимаются вопросами прямых иностранных инвестиций. Лучшие города определяются на основе 97 показателей. Учитывается, в частности, экономический потенциал, сфера труда, издержки ведения бизнеса, обеспеченность инфраструктурой и благоприятность среды для предпринимательства.