Главные события Москвы 27 апреля по 3 мая

В ближайшие дни жителей и гостей столицы ждет много разноплановой музыки на любой вкус, а также настоящие рыцарские сражения. О самом интересном – в еженедельном обзоре Dni.Ru.

27 апреля, пятница

В Yota Arena выступит коллектив "Race to Space", чья музыка пронизана космосом и электроникой. В роли вокалистки выступает актриса Мириам Сехон, а играют кинокомпозитор Вадим Маевский, гитарист Павел Додонов (ex-"Дельфин"), басист Александр Малышев и барабанщик Сергей Говорун ("Мои ракеты вверх", EIMIC). Группа называют одной из лучших англоязычных инди-групп в Москве, она уже успела выпустить два альбома, принять участие участие в фестивалях, как "Пикник Афиши", Maxidrom и Усадьба Jazz, выступить на одной сцене с The xx, Трики и UNKLE. В этот вечер публике будет представлен виниловый мини-альбом "Freefall" и цифрой сборник ремиксов на него.

В "Главclub green concert" даст концерт группа Awolnation, чьи работы имеют мультиплатиновый статус. Поклонники смогут услышать как проверенные хиты, так и достаточно свежий материал. Автор песен и продюсер Аарон Бруно так говорит о новинках: "Я хотел создать рок-н-ролл/поп-альбом, и под "поп" я понимаю музыку, на которой я вырос – Dire Straits или Born In The U.S.A или The Cars or Tom Petty, своего рода всеамериканский альбом в стиле AWOLNATION. Я стремился выпустить альбом — американскую мечту, слушая который ты просто чувствуешь эту ностальгию по школьным временам или девчонке, в которую ты был влюблен, но никогда не решался заговорить с ней".

В независимом арт-кластере на Яузе состоится открытие "Выставки Нового" – третьего проекта движения ПРОУН, заявляющего свой взгляд на искусство и его восприятие. На выставке будут представлены медиа-инсталляции, саунд-арт, видео-арт, кинетические скульптуры, аудиовизуальные перформансы, а также результаты коллабораций с представителями других сфер искусства – театра, танца и поэзии. На территории арт-кластера также будут проходить лекции и воркшопы от известных российских и зарубежных художников, искусствоведов, фотографов и философов.

В кинотеатре "Иллюзион" на Котельнической набережной в рамках фестиваля Sound Up состоится необычное выступление группы Bersarin Quartett. Изюминка в том, что концерт "7.1. surround concert" пройдет в полной темноте. Использовав технологию объемного звука Dolby Atmos, композитор и продюсер Томас Бюкер создал специальное live-выступление для восьмиканальных звуковых систем, которыми оснащены современные кинотеатры. Музыку можно будет услышать в невероятной динамике и детализации звука, причем свет будет погашен, и все происходящее будет отдано на откуп воображению зрителей.

На площадке "Цифровое деловое пространство" состоится полнодневная лекция Маршалла Голдсмита под названием "Кризис успеха. Что мешает вам двигаться дальше?". Голдсмит – личность известная, он является персональным наставником CEO Ford, Hasbro и Goldman Sachs, специализируется на развитии лидерства и коучинге руководящего состава организаций. Он является автором около 30 книг, в том числе бестселлера "Прыгни выше головы!". В Москве гуру поделится свои опытом с руководителями российских компаний. Он расскажет о том, какие поведенческие модели приводят к тому, что человек начинает "буксовать" на вершине своего успеха и даст практические рекомендации, которые помогут значительно повысить темпы личностного развития. Скидка 7% по промокоду "dniru".

В Государственном Кремлевском Дворце пройдет гала-концерт музыкального телепроекта Первого Канала "Три аккорда". На сцену выйдут: Елена Ваенга, Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Александр Малинин, Сергей Трофимов, победительницы первого и второго сезонов Анастасия Спиридонова и Елена Воробей, Дмитрий Харатьян, Татьяна Буланова и многие другие. За музыкальное сопровождение концерта будет отвечать оркестр Red Square Band, а ведущем станет актер Максим Аверин.

В Центральном Доме Актера зрители увидят настоящую магию – "Magic of music". Сюжет постановки построен на любовном треугольнике: молодой человек одновременно влюблен... в двух сестер. Это красивая история, где любовные перипетии разворачиваются на фоне прекрасной музыки, написанной специально для этого шоу. В ней волшебным образом переплетаются и родные русские мотивы, и зажигательные ритмы латиноамериканских танцев, и наполненные романтикой мелодии Парижа.

В "Крокус Сити Холле" выступит Иэн Андерсон и группа "Jethro Tull". Концерт состоится в рамках мирового турне "Jethro Tull 50th Anniversary Tour", посвященного 50-летнему юбилею коллектива. Основоположник "Jethro Tull", появившейся на свет в 1968 году, фронтмен и флейтист Иэн Андерсон – культовая фигура в мире музыки. Он стал первым рок-музыкантом, регулярно использующим флейту. "Это праздник всех 33 участников группы, украшавших наши ряды – музыкантов, которые принесли свои таланты, навыки и стили, чтобы играть на концертах, в прямом эфире и в студии", — рассказывает Андерсон.

В Adrenaline Stadium даст концерт группа Tokio Hotel, некогда сводившая с ума подростков по всему миру. Организаторы обещают, что музыканты вновь покорят столицу своим уникальным шоу, которое уже успело закрепить за собой абсолютно новые стандарты музыкального и концертного продакшена.

28 апреля, суббота

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут спектакль "Гадкий утенок" по сказке Ганса Христиана Андерсена. Знаменитая история оживет в музыке – сказка превратится в оперу и балет одновременно, артисты будут и петь, и танцевать. Именно так решил рассказать знакомое произведение композитор Михаил Броннер, который написал много замечательной музыки для взрослых, но очень любит сочинять и для детей.

В СК "Олимпийский" выступит известная группа "Thirty Seconds To Mars" с несравненным Джаредом Лето. Коллектив продал миллионы копий своих альбомов по всему миру, их концерты проходят при переполненных залах и стадионах. Они получили множество престижных премий и даже установили рекорд самого продолжительного гастрольного тура в истории. Группа считается одной из самых ярких и значимых в плане живых концертов.

29 апреля, воскресенье

В Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт, посвященный 90-летию народного артиста СССР Вячеслава Тихонова, в котором примут участие звезды отечественной эстрады. В их числе: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, победители телешоу "Голос" – Дина Гарипова и Сергей Волчков, певица Ян Гэ, актеры – Лариса Лужина, Ольга Остроумова, Ирина Печерникова, Юрий Чернов, а также коллективы – Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Московский государственный академический театр танца "Гжель", театр "Кремлевский балет", балет "Тодес".

30 апреля, понедельник

С 30 апреля по 2 мая в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет "Турнир святого Георгия". Это три дня рыцарского джостинга, групповых конных боев, поединков на двуручных топорах и мечах, где будут воспроизведены европейские рыцарские состязания XV века. Никакой постановки – это будут настоящие столкновения и бои. В событии примет участие около сотни человек из разных городов мира. Также будет проходить историческая ярмарка и ремесла, обучающие занятия и развлечения, тематический фудкорт.

1 мая, вторник

В Государственном Кремлевском Дворце покажут балет "Руслан и Людмила" по мотивам поэмы А. Пушкина и оперы М. И. Глинки, где сказочное волшебство соседствует с реальностью, а история и вымысел приправлены мягкой иронией. Злобу, коварство и трусость побеждает справедливость, добрая богатырская сила и молодая любовь. Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей".

2 мая, среда

В "Союзе Композиторов" выступит американский джазовый трубач, композитор и аранжировщик, один из ярчайших представителей современной джазовой музыки – Джош Эванс. Он принял участие в записи примерно сотни джазовых альбомов, выступал со всемирно известными музыкантами, покорил многочисленные джазовые фестивали. В 2011 году Эванс записал и выпустил свой дебютный солный альбом "Портрет", а в 2015-м второй – "Надежда и разочарование". В настоящее время он работает в составе квартета Крисчиана Макбрайда NewJaw и со своим биг-бендом.



3 мая, четверг

В "Главclub green concert" выступит группа "Черный Кофе", будут исполнены все хиты, а также презентован проект "Варшавский – Высоцкий". Автор и исполнитель большинства песен группы Дмитрий Варшавский на протяжении долгих лет остается фронтменом и единственным бессменным участником коллектива. Песню "Страна" на стихи Андрея Вознесенского, которая стала точкой отсчета, он написал в далеком 1979 году. А три года назад у "Черного Кофе" вышел десятый студийный альбом "Осенний порыв".

ФОТО

В театре "Школа современной пьесы" покажут спектакль "Ночь с незнакомцем". Главная героиня прекрасна, нежна и добродетельна, но в ее жизни есть тайна, которую она не раскрывает никому. Когда-то в прошлом она провела ночь с незнакомцем, оставившую в ее жизни неизгладимое воспоминание и еще кое-то. Ночь с незнакомцем – романтично, эротично, необычно. А любовь? Любовь догонит героиню через годы. Стоит отметить, что одноименная пьеса, которая легла в основу постановки, стала лауреатом Международного конкурса русскоязычной драматургии "Действующие лица 2011".

В кино выходит фильм "Мстители: Война бесконечности". Вновь героям нужно защищать мир от злодеев и опасностей. На этот раз межгалактический тиран Танос хочет собрать все шесть Камней Бесконечности, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. И вновь судьба всего сущего висит на волоске.