Путин о коррупции: С кондачка это не решить

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию высказался о проблеме коррупции в стране. Глава государства уверен, что такие вопросы не решить с кондачка.
По мнению российского лидера, позитивно скажется и снижение роли государства в экономике. Как писали Dni.Ru, Путин поручил направить на исправление демографической ситуации 3,4 триллиона рублей.
Актриса сообщила о страшной ошибке
Артистка прокомментировала слухи
Бывшая жена Джигарханяна показала холеное тело
Александр уверен, что его бывшая девушка непричастна к допинг-скандалу