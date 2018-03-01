Путин обозначил главного врага России
По словам главы государства, если ситуацию не переломить, отставание будет только увеличиваться. Он сравнил это явление с тяжелой хронической болезнью, которая "шаг за шагом разрушает организм изнутри".
Путин заявил о необходимости создать динамику развития, при которой никакие преграды не помешали бы стране уверенно и самостоятельно двигаться вперед. "Мы сами должны и будем определять свое будущее", – отметил президент.
Послание президента – ежегодное мероприятие. Российский лидер дает оценку внутреннему и внешнему положению страны, оценивает создавшиеся риски и угрозы, а также определяет основные направления развития страны в экономике, социальной сфере и прочем.
На церемонии присутствуют сенаторы и депутаты, члены кабинета министров, Счетной палаты, представители традиционных религиозных конфессий страны, а также главы городов и регионов и журналисты – всего порядка тысячи человек.
В этом году мероприятие проходит в Большом Манеже, тогда как обычно оглашение происходит в Кремле. Это связано с необходимостью установки экранов с инфографикой, а также большим количеством приглашенных.
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