"Норд Капитал" вошел в топ-10 инвестфондов по версии Barclay Hedge

Российская инвестиционная компания "Норд Капитал" вошла в первую десятку международного рейтинга инвестфондов Barclay Hedge. В показатели включена стратегия компании, в основе которой лежит технология обработки больших объемов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта.



Инвестиционная стратегия компании "Норд Капитал" по итогам прошлого года вошла в топ-10 рейтинга Barclay Hedge. Всемирной известный бренд в сфере хедж-фондов и Commodity Trading Advisor, публикующий рейтинги и индексы доходности торговли на различных финансовых рынках, включил "Норд капитал" в первую тройку в категории краткосрочных инвестиционных стратегий и в десятку лучших алгоритмических торговых систем.



В рейтинг Barclay Hedge вошла стратегия российской компании NC3816. Она использует технологию обработки больших объемов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта. Эта стратегия, уточняет ТАСС, является основной для "Норд Капитал". Так, по итогам прошлого года, именно она заработала около 80% в долларах.

В "Норд Капитале" внедрена семиуровневая система риск-менеджмента. В частности, введено ограничение размера совокупной открытой позиции, частоты сделок, возможного отклонения рыночной цены и другие.

Автоматическая проверка занимает меньше 20 микросекунд. Также действует общий ручной контроль, когда риск-менеджеры отслеживают работу системы на протяжении всей торговой сессии.

Отметим, Barclay Hedge специализируется на составлении и публикации рейтингов эффективности работы институциональных инвесторов по всему миру. Компания основана в 1985 году и состоит из специалистов, имеющих опыт альтернативных инвестиций.

В рейтинг Barclay Hedge входят более 500 инвестиционных стратегий, участники рейтинга ранжируются по доходности. Результат стратегии NC3816 в 2017 году составил 39% после вычета комиссий.

"Норд-Капитал" работает в российской юрисдикции с 2003 года. С 2008 является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).