Названы товары и продукты, цены на которые взлетят в 2019 году

Эксперты определили список продуктов и услуг, цены на которые стремительно поднимутся в 2019 году. Об этом сообщает портал udm-info.ru.
В списке – хлеб, соль, макароны, бытовая химия и косметика, услуги ЖКХ, автомобили и запчасти для них. Причем способствовать росту цен будет не только повышение НДС, но и дефицит ряда товаров.
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