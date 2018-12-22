Половина элитных квартир в Москве продается тайно

В Москве в 2018 году предложение в сегменте элитной жилой недвижимости выросло на 11%, при этом более половины лотов не выводятся на рынок, а поступают в так называемую закрытую продажу. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование Kalinka Group.
К примеру, в декабре в центре столицы по такой схеме продаются не менее 520 лотов, отмечают аналитики. Средний бюджет сделки на рынке элитного жилья достиг в 2018 году 71,2 миллиона рублей.
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