Политические силы в Госдуме оценили проект бюджета

Страсти вокруг "Матильды" Главные события Москвы Больные раком звезды Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
партнеры
Пятница 29 сентября
Лента новостей
20:01
Козел украл у Малышевой 1,5 миллиона
19:40
Использование парфюма приводит к болезням
18:34
Лавров удивился "аномальным" американцам
18:19
Звезда "Дома-2" лишилась машины из-за долгов
18:16
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 9
17:45
Кардашьян рассказала о третьем ребенке
17:41
В Приамурье военный застрелил трех сослуживцев
17:32
Сорванная ветром крыша вокзала обрушилась на машину с людьми
17:15
Немыслимое: Как Великобритания собиралась напасть на СССР
17:06
Умер футболист Алексей Арифуллин
16:47
Людоед Дима избежал тюрьмы по амнистии
16:44
У парка "Зарядье" в Москве произошел пожар
16:10
На Украине разгорелся скандал из-за женского белья для солдат
16:02
Литвинова набросилась с бранью на Охлобыстина
15:53
Новые подробности конфликта Маликова и Николаева
15:42
Кровля Центра художественной гимнастики прошла испытания на прочность
15:31
В Афганистане террористы заминировали овцу
15:15
"Схватку" Майкла Манна можно посмотреть на большом экране
15:02
Москвичка дала отпор насильнику в подъезде (видео)
14:51
Барановская – Урганту: Как не стыдно, Иван Андреевич?!
14:50
Голая женщина разгуливала по улице с двумя детьми
14:46
Блогершу-красотку нашли мертвой в бассейне любовника
14:44
Поклонская осадила Говорухина
14:44
В Москве объявлен желтый уровень угрозы
14:27
iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки
14:22
Волочкова показала свое истинное лицо
14:07
Владельца ритуального агентства сожгли на кладбище
14:03
Разработано лекарство от скуки
13:48
Проблему детской преступности возьмут под особый контроль
13:45
Москвичка поблагодарила мэра за личное участие в решении ее проблемы
13:42
Николаев закатил истерику в ответ на замечание Маликова
13:37
Фанатка Кардашьян умерла после увеличения ягодиц
13:32
Россия и Китай задушили американцев
13:28
Россиянин Спиридонов нашел способ избежать пересадки головы
13:25
Топ-5 курортов Греции для отдыха с детьми в октябре
13:22
Москвичи смогут расспросить онколога о главном
13:14
Министр Соколов получил выговор от Путина в день рождения
12:54
Ученые признали онлайн-шопинг вредным для здоровья
12:44
Подмосковный ковбой припарковал кобылу на стоянке
12:38
Лайма Вайкуле: Муж до сих пор брыкается
12:33
Тимошенко пустилась в бега из-за двух бутылок вина
12:31
В лесу под Петербургом найден связанный обгоревший труп
12:21
Совет на выходные
12:17
Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом
12:15
Жена Меладзе восхитила роскошной грудью
12:13
В Москве пройдет ежегодный международный Форум "Каждый ребенок достоин семьи"
12:13
Электричка насмерть сбила женщину под Москвой
12:07
В подмосковной больнице медбрат-педофил насиловал девочек
11:44
Москвичи наелись iPhone
11:32
Госдума проследит за выборами президента Киргизии
11:30
Мигрант обвинил изнасилованную им девушку в проституции
11:27
У ребенка Рапунцель из "Дома-2" нашелся другой отец
11:21
ФСБ изъяла у банды украинцев 18 кг взрывчатки
11:17
18-летнюю бегунью признали самой сексуальной спортсменкой
11:09
Главные события Москвы с 29 сентября по 5 октября
10:57
Мария Максакова неожиданно покинула Украину
10:43
В Москве задержан Алексей Навальный
10:38
Ведущая новостей начала рожать в прямом эфире
10:36
Уралец зарезал четырех прохожих
10:33
Измену можно распознать по голосу
10:17
Сантехник-азиат свирепо изнасиловал москвичку
10:16
Странная дочь Ефремова пришла к Урганту в жутком виде
09:54
В Москве напали на редакцию Lenta.ru
09:49
Секс угрожает миссии на Марс
09:49
Нарушения в мозге приводят к ожирению
09:34
Во Франции нашли "голую" версию "Моны Лизы"
09:32
Когда в Москве дадут тепло
09:16
Стройная Слуцкая блеснула на красной дорожке
09:07
Женщины отказываются от секса из-за болей в тазу
08:53
На юге Москвы автобус протаранил иномарку
08:53
Таинственный муж пропал после смерти Людмилы Рюминой
08:40
Путин замахнулся на главную проблему ЕС
08:34
Михалков отчитал недальновидного Учителя
08:27
У знаменитой актрисы сериалов нашли рак
08:21
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
22:00
Вдова Яковлева отказалась от борьбы за наследство
21:55
Беркова пожалела умершего гуляку Хефнера
21:54
Муж беременной звезды "Дома-2" рассказал о побоях
21:38
Киркоров набросился на ошарашенную Навку
21:35
Харьковские обезьяны оторвали киперу ухо и пальцы
21:16
Московские таксисты задрали цены из-за сбоя в метро
21:13
Шепелев открыл сыну актера Плотникова шокирующую правду
20:58
Напуганных снегопадом москвичей успокоили
20:50
Как выжить в магнитную бурю
20:29
Соловьев посоветовал Навальному накачать грудь
20:20
Движение на серой ветке столичной подземки восстановлено
20:09
Сябитова лишила сбежавшего зятя шикарного жилья
20:05
Названа причина сбоя в московском метро
19:59
Вскрылась странная связь бессонницы и шизофрении
19:55
Басков решился изменить внешность ради Лопыревой
19:38
Пассажиры пожаловались на коллапс в московском метро
19:37
Госдума добилась решения проблем дольщиков
19:10
В жуткой аварии под Оренбургом погибли четыре человека
18:56
Порошенко задумался о "крепостном праве" для украинцев
18:37
В Москве разбили взятый напрокат Ferrari
18:17
5 лучших видов спорта для мозга
18:01
Заведующая детсадом избила ребенка за отказ декламировать стихи
17:34
В Тюмени горит старинный дом-памятник (видео)
17:30
Муж сбежал от дочки Сябитовой после свадьбы
17:24
В Москве на дорогу рухнула 18-тонная балка
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
Страшные последствия беременности звезды "Дома-2"
Сябитова лишила сбежавшего зятя шикарного жилья
Мария Максакова неожиданно покинула Украину
Беременная Ковальчук показала большой живот
Поргина попала в больницу вместе с Караченцовым
Экономика

Политические силы в Госдуме оценили проект бюджета

Депутаты оценили внесенный правительством в Госдуму проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Большинство парламентариев дали положительные отклики, единороссы назвали главный финансовый документ страны социально ориентированным.
прочитано 274 раза

Традиционно федеральный бюджет – важнейший для Госдумы документ. Он регулирует экономическую деятельность государства на ближайшую перспективу. Об этом напомнил депутатам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

ПО ТЕМЕ

Проект федерального бюджета поступил в Госдуму

В Госдуме обсудили социальные приоритеты бюджета

Важной составляющей бюджета он назвал  увеличение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. "Нам предстоит воплотить это решение, обеспечив соответствующие финансовые позиции и на федеральном уровне, и в регионах", – заявил парламентарий.

В области социальной политики, наряду с этим решением, "Единая Россия"  считает приоритетным полное исполнение майских указов президента. Также Исаев обозначил еще одну важную задачу – оказание помощи инвалидам и заявил, что его фракция будет настаивать на увеличении статьи бюджета на технические средства реабилитации.

Андрей Исаев сообщил коллегам, что в рамках "нулевого чтения" фракция упорно работала над документом.

"Важнейшие моменты удалось заложить в этот проект бюджета: он является социально направленным".

Единороссам удалось заложить в бюджет расходы на важные для граждан партийные проекты, в частности, "Городская среда". Также будут выделены средства на дорожное строительство в регионах в аналогичном 2017 году размере.

Андрей Исаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov

От имени своей фракции Андрей Исаев призвал коллег, представляющих другие политические силы в Госдуме, присоединиться к обсуждению приоритетных направлений бюджета с избирателями и правительством. Для этого перед первым чтением документа "Единая Россия" намерена провести встречи в регионах и получить наказа от граждан для того, чтобы вместе решить главную задачу по улучшению жизни.

Первый зампред думского комитета по бюджету Александр Ремезков, представляющий в палате "Справедливую Россию", заявил, что эсеры поддержат бюджет. Среди положительных моментов депутат отметил невысокий прогноз инфляции в 4%, рост ВВП на приемлемом уровне, а также дефицит бюджета в 1,3%.

Александр Ремезков. Кадр youtube.com

Парламентарий обратил внимание на вопрос, который волнует миллионы граждан. "Важно, чтобы индексация пенсий была не 1 февраля и 1 апреля, а 1 января, в начале года", – высказался Ремезков.

Думские коммунисты традиционно не поддержали проект бюджета. Впрочем, фракция КПРФ всегда принимала в штыки любые подобные законопроекты, вносимые кабмином. На этот раз первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Иван Мельников назвал федеральный бюджет очень большим и глобальным документом и снова обозначил непримиримую позицию коммунистов: "Мы никогда не голосуем за инструмент реализации экономической программы правительства".

В ЛДПР не стали делать столь громких заявлений: заместитель главы фракции, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сказал, что ЛДПР скептически относится к проекту бюджета, внесенного правительством. "Мы категорически против того, когда сокращаются расходы на социальную сферу и за счет этого латают дыры", – отметил депутат.

Ярослав Нилов. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

В свою очередь, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков назвал уровень инфляции в 4%, который прогнозируется в проекте бюджета-2018, достижением для российской экономики.

"Рост цен – это то, что больше всего волнует население страны. Бюджет исходит из того, что инфляция будет сохраняться на уровне 4% ежегодно".

Кроме того, в проекте бюджета заложен темп роста ВВП в 2018 году на уровне 2,1%, а далее 2,2% и 2,3%, напомнил первый вице-спикер. "То есть достаточно устойчивый, пусть, может быть, не такой большой рост экономики, и это новое, потому что экономика выходила из кризиса последние годы", – подчеркнул Жуков.

Он подтвердил, что Госдума уже начала бюджетный процесс: стартовали  слушания по аграрной политике, аналогичные обсуждения пройдут вскоре по вопросам здравоохранения и социальным программам. "Это большой, длительный и трудоемкий процесс. Я уверен, что после рассмотрения бюджета в первом чтении, как это всегда бывает, возникнет большое количество поправок, которые Госдума будет обсуждать вместе с правительством", - добавил Жуков.

Александр Жуков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров обратил внимание депутатов на то, что в этом году главный финансовый документ страны поступил в Госдуму в двух независимых друг от друга режимах – в бумажном и в электронном виде. По его словам, сам бюджет вместе с  дополнительными материалами представляет из себя больше десяти тысяч страниц.

"Думаю, что это последний раз, когда вы имеете возможность зафиксировать такую сумку, поскольку уже со следующего года бюджет будет представляться в электронном виде", – сказал Макаров. По его словам, документ направят ведущим экспертам страны, которые перед началом рассмотрения его в Думе дадут свои заключения.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Правительство внесло сегодня, 29 сентября в Госдуму проект бюджета страны на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Основными направлениями расходов продолжают оставаться социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики. Основной объем расходов приходится на социальною сферу – это 36,4%, на оборону – 29%, на национальную экономику – 14,7%.

Автор: Александр Комаров29 сентября 2017, 16:26

комментарии

Политика

Россия и Китай задушили американцев
Путин замахнулся на главную проблему ЕС
Порошенко задумался о "крепостном праве" для украинцев
Психиатры поставили Трампу неутешительный диагноз

Шоу-бизнес

У тещи Аршавина сдали нервы
Новые подробности конфликта Маликова и Николаева
Барановская – Урганту: Как не стыдно, Иван Андреевич?!
Волочкова показала свое истинное лицо

Проишествия

Мигрант обвинил изнасилованную им девушку в проституции
ФСБ изъяла у банды украинцев 18 кг взрывчатки
Харьковские обезьяны оторвали киперу ухо и пальцы
Заведующая детсадом избила ребенка за отказ декламировать стихи

Lifestyle

Во Франции нашли "голую" версию "Моны Лизы"
Михалков отчитал недальновидного Учителя
У знаменитой актрисы сериалов нашли рак
Том Круз раскрыл секрет своих необычно пышных ягодиц
Общество

В Сети появились интимные фото стримерши Карины

Теперь пользователи гадают, каким образом откровенные кадры попали в интернет
Шоу-бизнес

Страшные последствия беременности звезды "Дома-2"

Ольга Рапунцель не может встать с кровати
Шоу-бизнес

Барановская – Урганту: Как не стыдно, Иван Андреевич?!

Телеведущая пристыдила шоумена
Происшествия

Козел украл у Малышевой 1,5 миллиона

Позже вор признался в краже

Гороскоп

Совет на выходные
Дни людоедов Димы и Наташи сочтены
Брак Михалковой обречен
Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор

Фоторепортажи

Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом
Москвичи наелись iPhone
Стройная Слуцкая блеснула на красной дорожке
Пиманов привел на премьеру красавицу-жену Погодину

Спорт

Фанатка из России довела Моуриньо до истерики
Украина сломала карьеру крымской спортсменке
На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы

Регионы

Подмосковный ковбой припарковал кобылу на стоянке
Драка парня с тремя противниками в лифте попала на видео
В подмосковной больнице медбрат-педофил насиловал девочек
Краснодарские каннибалы устраивали жуткие обеды в заброшенном доме
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru