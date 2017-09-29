Политические силы в Госдуме оценили проект бюджета

Депутаты оценили внесенный правительством в Госдуму проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Большинство парламентариев дали положительные отклики, единороссы назвали главный финансовый документ страны социально ориентированным.

Традиционно федеральный бюджет – важнейший для Госдумы документ. Он регулирует экономическую деятельность государства на ближайшую перспективу. Об этом напомнил депутатам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Важной составляющей бюджета он назвал увеличение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. "Нам предстоит воплотить это решение, обеспечив соответствующие финансовые позиции и на федеральном уровне, и в регионах", – заявил парламентарий.

В области социальной политики, наряду с этим решением, "Единая Россия" считает приоритетным полное исполнение майских указов президента. Также Исаев обозначил еще одну важную задачу – оказание помощи инвалидам и заявил, что его фракция будет настаивать на увеличении статьи бюджета на технические средства реабилитации.

Андрей Исаев сообщил коллегам, что в рамках "нулевого чтения" фракция упорно работала над документом.

"Важнейшие моменты удалось заложить в этот проект бюджета: он является социально направленным".

Единороссам удалось заложить в бюджет расходы на важные для граждан партийные проекты, в частности, "Городская среда". Также будут выделены средства на дорожное строительство в регионах в аналогичном 2017 году размере.





От имени своей фракции Андрей Исаев призвал коллег, представляющих другие политические силы в Госдуме, присоединиться к обсуждению приоритетных направлений бюджета с избирателями и правительством. Для этого перед первым чтением документа "Единая Россия" намерена провести встречи в регионах и получить наказа от граждан для того, чтобы вместе решить главную задачу по улучшению жизни.

Первый зампред думского комитета по бюджету Александр Ремезков, представляющий в палате "Справедливую Россию", заявил, что эсеры поддержат бюджет. Среди положительных моментов депутат отметил невысокий прогноз инфляции в 4%, рост ВВП на приемлемом уровне, а также дефицит бюджета в 1,3%.





Парламентарий обратил внимание на вопрос, который волнует миллионы граждан. "Важно, чтобы индексация пенсий была не 1 февраля и 1 апреля, а 1 января, в начале года", – высказался Ремезков.

Думские коммунисты традиционно не поддержали проект бюджета. Впрочем, фракция КПРФ всегда принимала в штыки любые подобные законопроекты, вносимые кабмином. На этот раз первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Иван Мельников назвал федеральный бюджет очень большим и глобальным документом и снова обозначил непримиримую позицию коммунистов: "Мы никогда не голосуем за инструмент реализации экономической программы правительства".

В ЛДПР не стали делать столь громких заявлений: заместитель главы фракции, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сказал, что ЛДПР скептически относится к проекту бюджета, внесенного правительством. "Мы категорически против того, когда сокращаются расходы на социальную сферу и за счет этого латают дыры", – отметил депутат.





В свою очередь, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков назвал уровень инфляции в 4%, который прогнозируется в проекте бюджета-2018, достижением для российской экономики.

"Рост цен – это то, что больше всего волнует население страны. Бюджет исходит из того, что инфляция будет сохраняться на уровне 4% ежегодно".

Кроме того, в проекте бюджета заложен темп роста ВВП в 2018 году на уровне 2,1%, а далее 2,2% и 2,3%, напомнил первый вице-спикер. "То есть достаточно устойчивый, пусть, может быть, не такой большой рост экономики, и это новое, потому что экономика выходила из кризиса последние годы", – подчеркнул Жуков.

Он подтвердил, что Госдума уже начала бюджетный процесс: стартовали слушания по аграрной политике, аналогичные обсуждения пройдут вскоре по вопросам здравоохранения и социальным программам. "Это большой, длительный и трудоемкий процесс. Я уверен, что после рассмотрения бюджета в первом чтении, как это всегда бывает, возникнет большое количество поправок, которые Госдума будет обсуждать вместе с правительством", - добавил Жуков.





Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров обратил внимание депутатов на то, что в этом году главный финансовый документ страны поступил в Госдуму в двух независимых друг от друга режимах – в бумажном и в электронном виде. По его словам, сам бюджет вместе с дополнительными материалами представляет из себя больше десяти тысяч страниц.

"Думаю, что это последний раз, когда вы имеете возможность зафиксировать такую сумку, поскольку уже со следующего года бюджет будет представляться в электронном виде", – сказал Макаров. По его словам, документ направят ведущим экспертам страны, которые перед началом рассмотрения его в Думе дадут свои заключения.





Правительство внесло сегодня, 29 сентября в Госдуму проект бюджета страны на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Основными направлениями расходов продолжают оставаться социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики. Основной объем расходов приходится на социальною сферу – это 36,4%, на оборону – 29%, на национальную экономику – 14,7%.