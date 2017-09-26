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Экономика

Россиянам повысят зарплаты

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Глава Министерства труда России Максим Топилин объявил, что на поддержку регионов в 2018 году государство потратит 80 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем они получили в 2017.
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Чиновник объявил об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. "Следующая тема – это выполнение майских указов президента. Средства предусмотрены в федеральном бюджете на эти цели в следующем году в полном объеме, я имею в виду указанные категории работников на повышение заработной платы. В следующем году эта поддержка составит 80 миллиардов рублей", – сказал он.

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Топилин отметил, что средства на индексацию зарплат начнут поступать в регионы уже с 1 января следующего года. Двукратное повышение размеров федеральной поддержки регионов связано с темпами роста зарплат в 2018 году. Чиновник рассказал, что сейчас в стране есть такие субъекты федераций, которые до сих пор не повысили оклады свои бюджетникам, передает ТАСС.

Напомним, что согласно так называемым "майским указам" президента России, которые представляют собой программу развития социальных гарантий, зарплата бюджетников должна в определенное количество раз превышать среднюю по региону. Согласно этой программе, врачи и преподаватели вузов будут получать две средних зарплаты, а работники культуры и преподаватели колледжей одну.

"Майские указы" Владимир Путин подписал сразу после своего вступления в должность президента в 2012 году. Их исполнение Путин обещал во время своей предвыборной кампании. Всего в этом документе содержится 11 указов, в которых насчитывается 218 поручений. По состоянию на 30 апреля прошлого года, Правительство России отчиталось о выполнении и снятии с контроля 154 пунктов, которые содержались в указах.

Автор: Михаил Войцеховский26 сентября 2017, 12:46

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