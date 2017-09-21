Думские фракции определят приоритетные законопроекты

В нижней палате парламента в четверг, 21 сентября, состоялось очередное заседание Совета Госдумы. По его итогам было принято решение о составлении каждой фракцией списка из четырех приоритетных для нее нормативно-правовых актов, которые будут рассмотрены депутатами в обязательном порядке.

С такими законопроектами на осеннюю сессию думские фракции определятся уже на следующей неделе. Это нормативно-правовые акты, которые по тем или иным причинам не включаются в план рассмотрения нижней палаты или у парламентариев в силу занятости просто не доходят до них руки. "Они будут в обязательном порядке рассмотрены в течение сессии", – сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам заседания Совета.

Это могут быть любые законопроекты, при этом фракции сами определят их приоритетность. Рассматривать такие нормативно-правовые акты депутаты будут либо в фиксированное время, либо в специально отведенный для этого день, пояснил первый вице-спикер нижней палаты парламента







Напомним, Госдума открыла осеннюю сессию 13 сентября. Открывая пленарное заседание, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что эта сессия продлится всего лишь несколько месяцев. В то же время он подчеркнул, что это очень ответственное время для парламентариев.

Володин обозначил основные приоритеты, которые стоят перед депутатами в осеннюю сессию. Он призвал уделить особое внимание завершению законодательного обеспечения реализации ежегодного послания президента федеральному собранию. В числе приоритетных вопросов председатель Госдумы назвал также принятие федерального бюджета, расширение межпарламентского сотрудничества и повышение эффективности молодежного парламентаризма.





Кроме того, думский спикер призвал повышать эффективность работы депутатов. С этой целью будет перераспределена нагрузка между комитетами госдумы. "Сейчас основная нагрузка лежит на семи думских комитетах из 26 и составляет 71% от общей нагрузки. При этом нагрузка на четыре комитета составляет 50%, а на один комитет – комитет по госстроительству и законодательству – около 30%", – сказал Володин.

Также, подчеркнул он, нижняя палата будет строить повестку работу на основании мнений граждан. Так, россиян больше всего волнуют вопросы ответственного обращения с животными, безопасность дорожного движения. Кроме того, граждан интересует законопроект о носителях русского языка. Всего в течение осенней сессии в первоочередном порядке депутатам предстоит рассмотреть 130 нормативно-правовых актов.

