Cамые высокооплачиваемые профессии в России

В Краснодаре схватили семью людоедов Шоу "Голос" Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
партнеры
Вторник 26 сентября
Лента новостей
12:45
Сенсационное фото постаревшей звезды "Дома-2" Мая Абрикосова
12:27
Под Москвой на зебре насмерть сбили пешехода
12:10
Бывшая жена Тарасова неожиданно защитила Бузову
12:08
БДСМ признают сексуальной нормой
12:07
Москвич-эксгибиционист напал на школьницу
12:04
На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
12:01
На Украине похвалили боевиков "ИГ"
11:57
Бизнесмены готовы к двухдневной "Трансформации"
11:56
Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова
11:47
Момент гибели автоинспектора в центре Москвы попал на видео
11:30
Найден способ улучшить вкус вина
11:27
Путана выкатила Борисову астрономический счет
11:24
Вышел трейлер третьей части "Смешариков" (видео)
11:11
Российских туристов жестоко избили сотрудники отеля в Турции
10:59
Как обустроить камин в городской квартире
10:58
Старушка отдала мошенникам миллион рублей из-за "войны с Украиной"
10:32
Медведев вычеркнул Михалкова из списка
10:14
Названа причина грядущего конца света
10:08
Украинская актриса раскрыла секреты съемок в порно
09:58
Квартиру безработной москвички обокрали на 1,7 млн рублей
09:55
Смертельная инъекция актрисы Алены Бабенко
09:42
Mercedes насмерть сбил полицейского на Новом Арбате
09:30
Человеческий секс назвали лучшим
09:28
Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу
09:26
Джон Маккейн: Врачи не верят в мое выздоровление
08:51
Порошенко пригрозил Москве из-за "голубых касок"
08:46
В Минобороны раскрыли "наследника" Васильевой
08:40
Москву встревожил выпуск в США учебника о войне с Россией
08:33
Родившая Савичева вернулась в Россию
08:04
На востоке Москвы иномарка насмерть сбила лося
22:05
Актриса Германова хлопнула дверью перед носом брошенного сына
22:01
Кубанские людоеды потрясли Россию
21:56
Москвичка получила штраф в 320 тысяч за неправильную парковку
21:26
Порошенко растоптал Конституцию Украины
21:23
Мать Степанова уличили во лжи у Шепелева
21:06
Под Тулой собака покусала девочке лицо
20:57
Как живут краснодарские каннибалы (видео)
20:44
Сеть возмутил сериал "Физрук" на фасаде Большого театра
20:33
Солдат спас тонувшего щенка с помощью массажа (видео)
20:17
Муж пропавшей Наумовой сделал заявление на шоу Малахова
20:06
Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
19:44
Трагедия жизни кубанских людоедов
19:08
Промсвязьбанк Московский марафон собрал десятки тысяч участников
18:52
Ученые предостерегли от пьянства в студенчестве
18:28
На востоке Москвы из-за строительства ограничат движение
18:03
Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП
17:52
Преображение Москвы: как "Моя улица" изменила столицу
17:29
Ксению Собчак трудно узнать
17:25
Знаменитый блогер умер в прямом эфире от укуса змеи
17:17
В Петербурге женщина отсудила 50 тысяч за царапины на пианино
16:59
Поклонская позаботилась о "послушном" Порошенко
16:54
Нумерологи уточнили дату конца света
16:48
Банкира в Самаре отравили с инсценировкой
16:45
Известный актер упал с моста и погиб
16:37
Что толкает людей на любовь втроем
16:16
Почему обездвиженный Караченцов постоянно плачет
16:09
Светикова родила и показала второго ребенка
16:09
Дима-людоед объяснил серийные убийства на Кубани
16:00
Найден труп Доку Умарова
15:37
Длинноногая Толкалина привела в восторг откровенной позой
15:31
В Москве завершилась модернизация роддомов
15:14
На Максакову обрушился водопад во время выступления в Киеве
15:03
Победа Меркель нанесла удар по Порошенко
15:01
Идеальные дети вырастают у неидеальных мам
14:58
Спорткар Bugatti "сыграл в шашки" в центре Москвы (видео)
14:58
Полицейский попал в больницу из-за укуса пьяного москвича
14:52
Солист "На-На" ответил на издевку Алибасова о скромном мужском достоинстве
14:38
Кладоискатель обнаружил тайник Гитлера
14:38
Минск обвинил Киев в наглой агрессии
14:06
Съевшую 30 человек Наташу-медсестру признали вменяемой
14:04
На МКС начнут выращивать человеческие органы
14:04
Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку
14:03
Тест-драйв Mercedes 43 GLC 4MATIC Coupe. Быстрый парень
14:03
Путин уволил губернатора Самарской области
13:55
Дочь Парфенова рассталась с богатым женихом
13:46
Больной Николай Трубач катастрофически похудел
13:43
В Царицыно прошел ежегодный Большой Екатерининский Бал
13:39
В Люблинском пруду трое суток плавал труп
13:36
Принц Гарри поиздевался над Меланьей Трамп
13:26
Известный спортсмен жестоко избил порнозвезду
13:12
Поездка к Трампу довела Порошенко до нервного срыва
13:04
iPhone 8 "превратят" в танк "Армата"
12:58
Народ соболезнует оставшейся без сына актрисе из сериала "Ольга"
12:42
Краснодарские людоеды делали из жертв консервы
12:41
В Москве побит рекорд атмосферного давления
12:26
Как правильно сочетать масс-маркет и брендовые вещи
12:25
Борис Корчевников вернулся на "Россию" с новым шоу
12:10
Где проще всего россиянам получить "шенген"
12:09
Найдена самая надежная машина
12:08
Lexus RCF: летний, рыжий, быстрый
12:06
Крис Кельми молит о помощи
11:50
Четвертая жена Ефремова еле сводит концы с концами
11:43
Паника в штабе Меркель: цена победы оказалась слишком высокой
11:39
Миллиардера Рыболовлева с позором гонят из Монако
11:30
В вентиляции дома в Царицыно полгода пролежал труп
11:27
Малахов и Борисова обманули алкоголика Осина
11:23
Краснодарская семья 18 лет ела трупы земляков
11:09
Меланья Трамп оставила мужа и уехала из США
11:03
Беременная звезда "Дома-2" разводится из-за побоев
11:01
Под Москвой 10-летний ребенок умер из-за освежителя воздуха
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Возмущенная Поплавская набросилась на оголившуюся Бузову
Актриса Германова хлопнула дверью перед носом брошенного сына
Почему обездвиженный Караченцов постоянно плачет
Краснодарские людоеды делали из жертв консервы
Съевшую 30 человек Наташу-медсестру признали вменяемой
Дочь зарезала знаменитого хоккеиста и месяц жила с его трупом
Экономика

Cамые высокооплачиваемые профессии в России

Фото: GLOBAL LOOK press/Elena Sikorskaya
Министерство труда и социальной защиты России опубликовало список десяти самых высокооплачиваемых профессий. На первом месте – капитаны океанских судов.
прочитано 420 раз

За свою работу они получают полмиллиона рублей в месяц. Высоко в рейтинге находятся командиры самолетов – они зарабатывают по 320 тысяч. Список составлялся исходя из данных, которые в первом квартале 2017 года сообщали в ведомство службы занятости населения.

ПО ТЕМЕ

Назван лучший мотиватор для работы

Названы самые высокооплачиваемые актеры

Самые богатые режиссеры России

Третью строчку рейтинга занимает технолог золотодобывающей промышленности – эти специалисты получают по 312 тысяч ежемесячно. В спину им дышит тренер по хоккею – его зарплата всего на 12 тысяч меньше. Замыкает пятерку профессий с самыми большими зарплатами начальник строительного участка, он получает четверть миллиона рублей.

На 50 тысяч меньше зарабатывает стоматолог. Такую же зарплату получает и риск-менеджер. Инженер-электрик может рассчитывать на оплату труда в размере 195 тысяч. Это на пять тысяч больше, чем у аналитика в области информатики и вычислительной техники. На десятом месте в списке расположился второй пилот. Он получает 180 тысяч каждый месяц.

По сведениям Росстата, средняя заработная плата в России составляет 38,7 тысячи рублей. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Специалисты связывают рост зарплат в стране с кадровым голодом, который будет только увеличиваться. Что касается первых мест топа, то эксперты уверены, что такие высокие зарплаты вызваны нехваткой специалистов и развитием отраслей.

"Он ожидается во всех отраслях: неизбежны последствия падения рождаемости в 1990-х годах, которые уже ощущаются при работе со специалистами до 25 лет", – цитируют "Известия" Станислава Злобина, руководителя группы подбора кадрового агентства "Юнити".

Ранее Минтруд обнародовал рейтинг отраслей с наиболее высокими и низкими зарплатами по итогам 2016 года. Больше всего получали специалисты финансовой сферы (78,3 тысячи рублей), а меньше всего – в сельском хозяйстве (21,4 тысячи рублей). Согласно результатам опроса ВЦИОМа, 81% россиян стремятся к работе в газовой отрасли, которую они считают наиболее привлекательной с точки зрения заработка. 

Автор: Михаил Войцеховский26 сентября 2017, 10:53

комментарии

Политика

Победа Меркель нанесла удар по Порошенко
Минск обвинил Киев в наглой агрессии
Половина мира ополчилась против России в ООН
Названы страшные последствия нападения Трампа на КНДР

Шоу-бизнес

Сенсационное фото постаревшей звезды "Дома-2" Мая Абрикосова
Бывшая жена Тарасова неожиданно защитила Бузову
Путана выкатила Борисову астрономический счет
Стала известна личность богатого покровителя юной Липницкой

Проишествия

Солдат спас тонувшего щенка с помощью массажа (видео)
Знаменитый блогер умер в прямом эфире от укуса змеи
Известный актер упал с моста и погиб
Полицейский попал в больницу из-за укуса пьяного москвича

Lifestyle

Сеть возмутил сериал "Физрук" на фасаде Большого театра
Михалков обругал современных зрителей за нарциссизм
Актриса из "Игры престолов" отказалась от карьеры ради порно
Раскрыта альтернативная концовка хоррора "Оно"
Шоу-бизнес

Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу

Зрители возмущены действиями ведущей
Шоу-бизнес

Смертельная инъекция актрисы Алены Бабенко

Популярная артистка всерьез "подсела"
Шоу-бизнес

Бывшая жена Тарасова неожиданно защитила Бузову

Экс-супруга футболиста вступилась за поющую ведущую
Шоу-бизнес

Сенсационное фото постаревшей звезды "Дома-2" Мая Абрикосова

Бывший участник телестройки радикально изменился

Гороскоп

Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
Гороскоп с 25 сентября по 1 октября
Совет на выходные
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей

Фоторепортажи

Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова
Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку
Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера
Запашный целуется со львом

Спорт

Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы
Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку
У известного хоккеиста рак костного мозга

Регионы

Кубанские людоеды потрясли Россию
Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП
Как живут краснодарские каннибалы (видео)
Техник пытался спасти умирающую в Приморском океанариуме белуху
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru