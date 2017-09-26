Cамые высокооплачиваемые профессии в России

Министерство труда и социальной защиты России опубликовало список десяти самых высокооплачиваемых профессий. На первом месте – капитаны океанских судов.

За свою работу они получают полмиллиона рублей в месяц. Высоко в рейтинге находятся командиры самолетов – они зарабатывают по 320 тысяч. Список составлялся исходя из данных, которые в первом квартале 2017 года сообщали в ведомство службы занятости населения.

Третью строчку рейтинга занимает технолог золотодобывающей промышленности – эти специалисты получают по 312 тысяч ежемесячно. В спину им дышит тренер по хоккею – его зарплата всего на 12 тысяч меньше. Замыкает пятерку профессий с самыми большими зарплатами начальник строительного участка, он получает четверть миллиона рублей.

На 50 тысяч меньше зарабатывает стоматолог. Такую же зарплату получает и риск-менеджер. Инженер-электрик может рассчитывать на оплату труда в размере 195 тысяч. Это на пять тысяч больше, чем у аналитика в области информатики и вычислительной техники. На десятом месте в списке расположился второй пилот. Он получает 180 тысяч каждый месяц.

По сведениям Росстата, средняя заработная плата в России составляет 38,7 тысячи рублей. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Специалисты связывают рост зарплат в стране с кадровым голодом, который будет только увеличиваться. Что касается первых мест топа, то эксперты уверены, что такие высокие зарплаты вызваны нехваткой специалистов и развитием отраслей.

"Он ожидается во всех отраслях: неизбежны последствия падения рождаемости в 1990-х годах, которые уже ощущаются при работе со специалистами до 25 лет", – цитируют "Известия" Станислава Злобина, руководителя группы подбора кадрового агентства "Юнити".

Ранее Минтруд обнародовал рейтинг отраслей с наиболее высокими и низкими зарплатами по итогам 2016 года. Больше всего получали специалисты финансовой сферы (78,3 тысячи рублей), а меньше всего – в сельском хозяйстве (21,4 тысячи рублей). Согласно результатам опроса ВЦИОМа, 81% россиян стремятся к работе в газовой отрасли, которую они считают наиболее привлекательной с точки зрения заработка.