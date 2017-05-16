Самые богатые режиссеры России

Журнал Forbes впервые опубликовал список самых высокооплачиваемых и успешных режиссеров России. В пятерку лидеров ожидаемо попали Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов и Николай Лебедев.

К слову, Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг с большим отрывом от других кинематографистов. Всего творения режиссера принесли порядка 430 миллионов долларов дохода. Самым успешным фильмом в прокате стала кинолента "Особо опасен" с Анджелиной Джоли в главной роли.

Арт-директор студии Bazelevs Production Леван Габриадзе занял второе место. Его нашумевший триллер "Убрать из друзей" заработал 64 миллиона долларов в мировом прокате.

Конечно, не обошлось и без одного из самых популярных российских мэтров – Федора Бондарчука. Его "Сталинград" принес 69 миллионов долларов прибыли, а общий показатель составил 70 миллионов.

Режиссер и сценарист Николай Лебедев с самого детства мечтал работать в сфере киноискусства. И не напрасно! Благодаря таким культовым фильмам, как "Звезда", "Апостол" и "Фонограмма страсти" он занял четвертое место в списке самых богатых режиссеров страны.

Создатель фильма "День радио" Дмитрий Дьяченко замыкает пятерку лидеров. К слову, режиссер славится не только талантом снимать большое кино. Именно он является одним из создателей нашумевшего сериала "Кухня".

Выпускник мастерской Марка Анатольевича Захарова Жора Крыжовников уже не первое десятилетие радует российских зрителей увлекательными фильмами и телепроектами. Автор картин "Горько", Горько-2" и "Самый лучший день" оказался на шестом месте престижного рейтинга.

Кто сказал, что пародийные комедии не приносят огромной прибыли? Режиссер "Любви в большом городе" Марюс Вайсберг с успехом доказывает обратное!

Молодой и талантливый Сарик Андреасян заставил кинокритиков заговорить о себе еще несколько назад. Создатель фильмов "Служебный роман. Наше время" и "Остров везения" обещает нам подарить еще немало сюрпризов. Ну а пока – восьмое место в рейтинге Forbes.

К удивлению многих критиков, режиссер картин "Адмиралъ" и "Викинг" Андрей Кравчук оказался лишь на девятой строчке. Впрочем, мастер едва ли не ежегодно будоражит публику новыми проектами, а значит – все еще впереди.

Кирилл Кузин больше известен зрителям как автор культовых сериалов, но этого оказалось достаточно. Создатель телепроекта "Лондонград. Знай наших!" замыкает десятку лидеров.