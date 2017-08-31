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Общество

Назван лучший мотиватор для работы

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Работодатели продолжают искать способы, которые бы могли подстегнуть производительность труда и не были бы связаны с повышением зарплат, тем более что последние исследования показывают, что дополнительное денежное вознаграждение находится в конце списка мотивирующих работников вещей. Для того, чтобы определить, от чего у большинства людей будет причина ударно трудиться, исследователи устроили эксперимент на одной из фабрик по производству компьютерных чипов в Израиле.

В начале недели сотрудникам приходили электронные письма, где говорилось, что им может достаться за выполнение определенного объема работ. Выбирать можно было из трех вариантов – бесплатная пицца, 30 долларов или похвала от начальника. Абсолютным лидером в первый же день эксперимента стал вариант с пиццей, передает Life.ru. Одновременно с этим производительность труда подскочила на 6,7%.

Денежное вознаграждение приподняло планку производительности труда до 4,9%. Примечательно, что даже похвалда от начальства показала лучший результат – 6,6%.

31 августа 2017, 21:06

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