Госдума отрегулирует отношения человека и робота

Внедрение искусственного интеллекта и блокчейна, правовое регулирование сферы высоких технологий, роботизация и рынок труда – эти и многие другие вопросы в центре внимания на заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы. Для эффективной законотворческой деятельности и принятия качественных нормативно-правовых актов в сфере Hi-Tech депутаты проведут тщательное изучение этой отрасли при тесном взаимодействии с экспертным сообществом.

В числе участников Совета депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти – министерств и ведомств, а также информационных и финансовых организаций, в процессе своей деятельности сталкивающихся с необходимостью внедрения и регулирования искусственного интеллекта. Новейшие технологии все больше влияют на жизнь человека и его хозяйственную деятельность, поэтому правовое регулирования отрасли Hi-Tech является одной из приоритетных задач Госдумы.

Парламентариям предстоит принять законопроекты в этой динамично развивающейся сфере, которая может уже в скором времени кардинально изменить экономические взаимоотношения как внутри государства, так и на международном уровне. При разработке нормативно правовых актов для регулирования области высоких технологий необходимо хорошо разбираться в этой сфере, понимать основные тренды и направления.

Именно поэтому Госдума проводит подобные семинары и привлекает для обсуждения соответствующих вопросов квалифицированных экспертов. "Как вы знаете, прежде чем принимать решения, нужно быть готовым к его принятию и такая тема, как цифровая экономика, нуждается в том, чтобы мы всегда совершенствовали свои знания", – сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что без знакомства с новыми разработками в этом деле не обойтись.





Развитие искусственного интеллекта неизбежно приводит к необходимости регулирования отношений между машиной и человеком. И время для этого уже наступило, считают в Госдуме.

"Это вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать", – сказал председатель нижней палаты парламента.





Но развитие робототехники и искусственного интеллекта – это не только российский, но и общемировой тренд. Именно поэтому в Госдуме предлагают на международном уровне закрепить определения понятием "робот" и "искусственный интеллект". Глава думского комитета по экономической политике и инновационному развитию Сергей Жигарев рассказал о необходимости задействовать киберсекретаря, который позволит синхронизировать действия парламентов разных стран в их деятельности по правовому регулированию сферы высоких технологий. Депутат попросил Вячеслава Володина позволить комитету подписывать соглашения о сотрудничестве в области развития Hi-Tech с коллегами из-за рубежа.

Пристальное внимание депутаты уделили и такой актуальной теме, как блокчейн и криптовалюты. Парламентарии предлагают дать общепринятые определения и в этой области. Такой шаг упростит законодательное регулирование отрасли.





Уже в октябре будет готов разрабатываемый совместно с Центробанком и Минфином России законопроект о криптовалюте, в котором пропишутся вопросы их обмена, а также возможной регистрации майнеров и проведения Initial Coin Offering (ICO) – первичного размещения в токенах, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Предполагается, что нормативно-правовой акт может быть рассмотрен в стенах нижней палаты парламента уже в осеннюю сессию, предположительно в декабре.





"Подходы готовы, думаю, в течение месяца мы определимся окончательно", – отметил Аксаков.

В целом развитие искусственного интеллекта является пользой для России, уверен председатель комитета нижней палаты парламента по информационным технологиям и связи Леонид Левин. Вместе с тем депутат признает: новейшие технологии способны вытеснить с рабочих мест человека, и эту потенциальную проблему необходимо будет решать. "Это касается банковской сферы, бухгалтерских, юридических услуг, промышленности и многого другого", – полагает он.

По словам парламентария, о трудоустройстве тех, кто в будущем может лишиться рабочего места из-за роботизации, следует подумать уже сейчас.





Стоит отметить, что первое заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики состоялось в марте 2017 года. Обсуждалось развитие искусственного интеллекта и высоких технологий в России, а также экспорт продукции российской IT-отрасли за рубеж. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на большое количество наработок, которые созданы отечественной школой программистов. Председатель нижней палаты парламента призвал участников Совета предлагать свои инициативы и пояснил, что они могут коснуться самых различных сегментов – медицины, транспорта, передачи информации.

Этим летом правительство утвердило систему управления реализацией подготовленной по поручению президента России Владимира Путина программы "Цифровая экономика Российской Федерации". До конца октября в Министерстве связи и массовых коммуникаций подготовят план ее внедрения.



На прошлой неделе нижняя палата парламента объявила конкурс на проведение экспертно-аналитического исследования по теме законодательного регулирования внедрения и практического применения новейших финансовых технологий. Победитель должен будет проанализировать выпускаемые на основе блокчейна криптовалюты и использование инструмента ICO. Депутаты намерены использовать результаты для разработки нормативно-правовых актов в области финансовых технологий.

