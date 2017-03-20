Володин призвал к развитию цифровой экономики

Российское законодательство должно успевать за развитием цифровой экономики, иначе страна утратит свои конкурентные преимущества в этой сфере. Об этом заявил сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Глава Думы выступил на первом заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. Политик обратил внимание на большое количество наработок, созданных российской школой программистов. "Нам важно все лучшее взять и сохранить, а это значит создать условия", – подчеркнул Володин.

Одним из главных рисков для России спикер парламента назвал отсутствие условий для производства цифрового продукта на экспорт. "Есть большая опасность того, что если мы не будем создавать условия, то мы не сможем производить продукт, экспортируя его в другие страны. А будем лишь использовать то, что другие страны создают, и потеряем преимущество, которое сегодня у нас есть, – заявил председатель Госдумы.

Спикер подтвердил, что депутаты будут исходить из необходимости обсуждения в рамках Совета решений, связанных с развитием цифровой экономики, перед их принятием. Вячеслав Володин призвал участников Совета предлагать свои инициативы и пояснил, что они могут коснуться самых различных сегментов – медицины, транспорта, передачи информации.

"Для нас крайне важно, чтобы Совет в том числе играл роль экспертной площадки, через которую можно было бы в режиме двусторонней связи, с одной стороны, обсуждать то, что в Госдуме находится, а с другой стороны, слышать вас, чтобы мы могли уже и ваши идеи облекать в форму законов", – сказал спикер, обращаясь к специалистам.

При этом Володин признал, что с точки зрения вклада в экономику российский интернет отстает от европейских стран, но есть и успехи: например, в отношении информационного обеспечения госуслуг Россия опередила своих соседей. Спикер Госдумы не исключил повышения финансирования развития цифровых технологий из федерального бюджета.

На первом заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Государственной Думы присутствовали министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, председатель комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, управляющий партнер компании "Ашманов и партнеры" Игорь Ашманов, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, генеральный директор ГУП "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан" Яков Геллер, директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, генеральный директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, председатель Совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин, руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Хилов, председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, генеральный директор ЗАО SoftKey Феликс Мучник, директор ООО "1С" Борис Нуралиев, президент фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.

13 февраля председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на встрече со студентами и преподавателями университета "Иннополис" в Татарстане объявил о создании думского Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики. По словам Володина, в рамках этого совета предполагается привлечь к работе наиболее профессиональных и компетентных специалистов IT-отрасли. "По прогнозам, в 2022 году будут приняты повсеместно законы, которые будут регулировать взаимоотношения человека и робота", – отметил он.

Напомним, что Вячеслав Володин занимался вопросами развития IT-отрасли в России еще во время работы на должности заместителя руководителя Администрации президента. Именно при его поддержке в 2014 году был создан Институт развития интернета (ИРИ), целью которого стало развитие современных технологий в России, в том числе создание отечественного софта и выстраивание диалога между властью и участниками этого перспективного рынка. Кроме того, в 2015 году ИРИ подготовил программу развития российского интернета и связанных с ним отраслей экономики, которая вскоре была представлена президенту Владимиру Путину.