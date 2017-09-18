Работающих россиян лишили повышения пенсий

Пенсии работающих граждан в 2018 году не будут проиндексированы. Сохранится тот же режим начисления, который действовал до сих пор.

"По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году, то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров", – заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов на совещании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает "Парламентская газета".

Иными словами, для работающих пенсионеров будет действовать тот же механизм начислений, что и в настоящее время. Первый зампред фракции "Единая Россия", член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев пояснил, что выплаты даже уменьшатся.

"Дело вот в чем: у нас проводится индексация пенсий для неработающих пенсионеров по инфляции, и у них пенсия снижаться не будет. Но, поскольку работающим пенсионерам в течение их работы пенсия не индексируется, естественно, получается ситуация, что средняя пенсия, средний ее показатель, снижается", – пояснил Исаев. Он подчеркнул, что этот вопрос будет поднят при составлении федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, передает РИА Новости.

Тем временем министр труда и соцзащиты России Максим Топилин уже обозначил размер индексации выплат неработающим пенсионерам. С 1 января 2018 года ее размер составит 3,7%. Топилин также подтвердил, что в правительстве планов по индексации пенсий работающих граждан нет.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заверил россиян, что в 2018-2020 годах реальный объем пенсий не уменьшится, сообщали Dni.Ru. При этом на фоне индексации выплат работающим пенсионерам их покупательская способность будет падать.

