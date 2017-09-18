Работающих россиян лишили повышения пенсий
"По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году, то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров", – заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов на совещании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает "Парламентская газета".
Иными словами, для работающих пенсионеров будет действовать тот же механизм начислений, что и в настоящее время. Первый зампред фракции "Единая Россия", член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев пояснил, что выплаты даже уменьшатся.
"Дело вот в чем: у нас проводится индексация пенсий для неработающих пенсионеров по инфляции, и у них пенсия снижаться не будет. Но, поскольку работающим пенсионерам в течение их работы пенсия не индексируется, естественно, получается ситуация, что средняя пенсия, средний ее показатель, снижается", – пояснил Исаев. Он подчеркнул, что этот вопрос будет поднят при составлении федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, передает РИА Новости.
Тем временем министр труда и соцзащиты России Максим Топилин уже обозначил размер индексации выплат неработающим пенсионерам. С 1 января 2018 года ее размер составит 3,7%. Топилин также подтвердил, что в правительстве планов по индексации пенсий работающих граждан нет.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заверил россиян, что в 2018-2020 годах реальный объем пенсий не уменьшится, сообщали Dni.Ru. При этом на фоне индексации выплат работающим пенсионерам их покупательская способность будет падать.
Президент России не посетит сессию Генассамблеи ООН
Актер устал от загулов возлюбленной
О состоянии артиста рассказал его сын
Создатель популярной передачи рассказал о новшествах