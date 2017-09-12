В России уменьшается пенсия

В России ожидается сокращение пенсий в ближайшие три года. Это вызвано политикой правительства, которое не индексирует пособия работающим пенсионерам.

По прогнозам Минэкономразвития, выплаты будут снижаться на 0,7% в 2018-м и по 0,6% в 2019-2020 годах. Помимо отказа от индексации работающим пенсионерам (а их в стране десять миллионов), на размерах пособий скажется инфляция, которая в следующем году будет выше на 0,3%, а ведь пенсии рассчитываются по прошлогоднему показателю.



Однако доход пенсионеров, несмотря на снижение выплат от государства, вырастет на 1,8% в 2018 году и на 0,1 и 0,3% в два последующих года, без учета ступенчатой накопленной индексации, когда человек перестанет работать и выйдет на пенсию, сообщают "Ведомости". И все же некоторые эксперты считают прогнозы ведомства излишне оптимистичными. "Это деление шкуры неубитого медведя, мама и папа которого еще даже не познакомились", – заявил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования ­РАНХиГС Юрий Горлин.

Напомним, что выплаты работающим пенсионерам перестали индексироваться в 2016 году. Такое решение было вызвано экономическими сложностями и растущим дефицитом бюджета. В мае 2017 года Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития просчитать возможность отменить подобную практику, но проект бюджета на 2018-2020 годы не предусматривает изменений. Впрочем, документ еще не утвержден и может быть доработан или изменен.

Согласно опросам Росстата, 74% работающих пенсионеров утверждают, что трудятся из-за нехватки денег. Треть дохода семьи, состоящей только из пенсионеров, приходится на зарплаты. За десять лет соотношение средней пенсии к средней зарплате выросло с 25,6 до 35,2% в 2016 году, однако эти цифры могут начать уменьшаться из-за отказа от индексации.