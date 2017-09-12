Эксперты объяснили сокращение пенсий

В Госдуме прокомментировали сообщение о том, что Минэкономразвития ожидает сокращения размера пенсий в ближайшие три года. Первый зампред фракции "Единая Россия", член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев пояснил, что выплаты уменьшатся из-за индексации.

"Дело вот в чем: у нас проводится индексация пенсий для неработающих пенсионеров по инфляции, и у них пенсия снижаться не будет. Но, поскольку работающим пенсионерам в течение их работы пенсия не индексируется, естественно, получается ситуация, что средняя пенсия, средний ее показатель снижается", – пояснил Исаев. Он подчеркнул, что этот вопрос будет поднят при составлении федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, передает РИА Новости.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заверил россиян, что в 2018-2020 годах реальный объем пенсий не уменьшится. При этом на фоне индексации выплат работающим пенсионерам их покупательская способность будет падать.

"Нам говорят, что инфляция 4% в прошлом году, но мы видим, сколько стоили продукты питания, товары первой необходимости, сколько денег тратилось на услуги ЖКХ. И, конечно, цены выросли не на 4%. Возьмите, например, бензин и посмотрите, как изменилась цена топлива. Цена бензина влияет на все остальные цены в России, поэтому это не 4%", – отметил Нилов.

Ранее стало известно, что в России ожидается сокращение пенсий в ближайшие три года. По прогнозам Минэкономразвития, выплаты будут снижаться на 0,7% в 2018-м и по 0,6% в 2019-2020 годах. Помимо отказа от индексации работающим пенсионерам (а их в стране десять миллионов), на размерах пособий скажется инфляция, которая в следующем году будет выше на 0,3%, притом что пенсии рассчитываются по прошлогоднему показателю.