Где в России больше всего работающих пенсионеров

Трудоустроенные пенсионеры в среднем получают на 20% меньше, чем их более молодые коллеги. Больше всего россиян, сочетающих заслуженный отдых с работой, на Дальнем Востоке.

Чукотский автономный округ – лидер по числу работающих пенсионеров. Там продолжают трудиться 45% от общего количества оформивших пенсию. По данным Пенсионного фонда России, за Чукоткой следуют Магаданская область и Камчатский край – 43 и 36% соответственно. Немного отстают от них Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Сахалинская и Мурманская области.

Как пояснил RT глава Союза пенсионеров России, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, на статистику влияет, в частности, демографическая ситуация на Дальнем Востоке. Трудоспособное население мигрирует. Остановить этот процесс, по мнению сенатора, поможет программа "дальневосточный гектар". Кроме того, важно сделать так, чтобы условия жизни и работы там ничем не отличались от столичных, считает эксперт.

Играет роль и тот факт, что люди в этих регионах раньше выходят на пенсию. "Пенсионный стаж для людей, работающих в условиях Дальнего или Крайнего Севера, идёт с зачётом "год за полтора", а в некоторых регионах – ещё выше. В этой связи люди в более молодом возрасте выходят на пенсию. Ясно, что человек, вышедший на пенсию в 50 лет, ещё может себе позволить работать. И, естественно, местные власти дают им такую возможность", – отметил Рязанский.

Сами пенсионеры тем временем подчеркивают, что ходить на работу их вынуждают финансовые затруднения. Опрошенные телеканалом жители Якутии, к примеру, подчеркивают, что за отопление им приходится платить круглый год. В итоге средняя плата за ЖКУ составляет 10 тысяч рублей, в то время как средняя пенсия – 15-17 тысяч.

Меньше всего трудоустроенных пенсионеров, по данным Пенсионного фонда, проживают в Чеченской республике, в Алтайском крае и в Республике Ингушетия (15-17%). Примерно столько же трудоустроенных пожилых людей в Курганской и Пензенской областях, в Бурятии, Башкортостане и в республике Алтай.

Как рассказали журналистам жители Чечни, в республике работают только те пенсионеры, у кого есть желание и возможности: это учителя, врачи или те, у кого свой бизнес. А вот в Башкирии пенсионеры работают, в основном, на своих приусадебных участках – благоприятный климат позволяет жителям республики активно заниматься сельским хозяйством. Однако в статистике Пенсионного фонда они не учитываются.