Бывшего почтальона осудили за кражу мешков с пенсиями

Суд Нового Уренгоя вынес приговор бывшему сотруднику "Почты России", который обвинялся в хищении 979 тысяч рублей, передает URA.RU. Установлено, что молодой человек работал сортировщиком в одном из отделений города. Однажды ночью он проник на почту и вынес несколько мешков с деньгами, которые предназначались для выплаты пенсий жителям Ямала и других нужд. В общей сложности его добыча составила 979 тысяч рублей. Вор был пойман и вернул "Почте России" 940 тысяч рублей. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также обязал возместить нанесенный материальный ущерб – 39 тысяч рублей.