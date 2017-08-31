На сколько вырастут пенсии в 2018 году

Проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) определил размер социальных выплат на 2018 год. Согласно документу, пенсии увеличатся на 3,8%.

Проект бюджета ПФР предусматривает, что доход фонда в 2018 году должен составить 8,3 триллиона рублей. Расход – 8,4 триллиона. Дефицит составит 105 миллиардов рублей, передает "Российская газета" со ссылкой на документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сообщается, что в следующем году пенсионный балл будет стоить 81 рубль 57 копеек, что на три рубля больше, чем сейчас (в 2017 году размер пенсионного балла составил 78 рублей 58 копеек). Таким образом, в целом социальные выплаты вырастут на 3,8%.

План 2019-2020 годов предусматривает, что доходы Пенсионного фонда будут расти. Так, в 2019-м они составят 8,6 триллиона, а в 2020-м – девять триллионов рублей. Впрочем, расходы тоже увеличатся. В 2019-м они составят 8,7 триллиона рублей, а в 2020-м – чуть более девяти триллионов рублей.

При этом разрыв между доходами и расходами фонда будет уменьшаться. В 2019 году дефицит составит 73 миллиарда рублей, а в 2020-м – 43,7 миллиарда. В ПФР также пояснили, что снижение дефицита бюджета связано с прогнозируемым значительным ростом зарплат. Соответственно, чем больше станут зарабатывать россияне, тем больше будут отчисления в пенсионные фонды.