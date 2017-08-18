Российским пенсиям предсказали неизбежный рост

Эксперты считают, что если судить по росту заработной платы в России, возможен и рост пенсий. Кроме того, налицо снижение социальных трансфертов.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков заявил, что падение реальных располагаемых доходов может быть связано со снижением социальных трансфертов, сообщает РИА Новости.

"Если реальная заработная плата все-таки растет, значит, где-то у нас снижались либо социальные трансферты, либо предпринимательские доходы", – объяснил эксперт. Но, по его словам, предприниматели очень тщательно следят, чтобы их прибыль не падала. Поэтому эксперт предполагает, что рост зарплат связан со снижением социальных трансфертов, "то есть выплат пенсионных, каких-то выплат, связанных с социальным страхованием и так далее".

Между тем согласно обнародованному Глобальному пенсионному индексу, составленному компанией Natixis Global Asset Management, Россия – одна из худших стран для пенсионеров. Хуже живется старикам только в Бразилии, Греции и Индии. Россия заняла 40-ю позицию из 43 возможных. Компания Natixis Global Asset Managemen оценивала благоприятные для пенсионеров страны, учитывая финансовую ситуацию, материальную обеспеченность, качество жизни и здоровье. Показатели оцениваются в промежутке от 1 до 100, где 100 – наилучший результат, после выводится среднее число. Рейтинг является ежегодным, и за прошедший год место России в нем не изменилось.

Ранее Dni.Ru сообщали, что пенсии и социальные выплаты проиндексируют по уровню инфляции текущего года. Этот показатель, как ожидается, удержится в рамках, заявили в Госдуме. Речь о пенсиях зашла на парламентских слушаниях, посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период до 2020-го.