Пенсионный фонд посулил нуждающейся Пугачевой полмиллиона

Примадонну ждет хорошее подспорье к скромной пенсии. Ведь она имеет право на материнский капитал.

Второй день не утихают споры о том, какая пенсия у Аллы Пугачевой. Журналисты уцепились за фразу "Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну!", которую певица произнесла на свадьбе у внука. Журналисты тут же взяли в руки калькуляторы и прикинули, что пенсия у легендарной исполнительницы не превышает 17 тысяч рублей.

"Пенсия у Аллы Борисовны не три тысячи рублей и не десять тысяч, а больше с учетом ее трудового стажа, – сообщил в ответ на запрос начальник Департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ Пенсионного фонда Российской Федерации. – Когда Алла Борисовна завершит трудовую деятельность, ей будет назначена особая социальная выплата и размер средств, которые она будет получать от пенсионного фонда, удвоится. Это касается всех наших заслуженных деятелей культуры. К тому же Алла Борисовна награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" трех степеней. А награждение хотя бы двумя такими орденами дает право на дополнительное материальное обеспечение в размере 330% от социальной пенсии".

"Важно отметить, что у Аллы Борисовны растут прекрасные дети. Если она еще не оформляла материнский капитал, то надо это сделать. Мы рады в любой момент выписать ей сертификат на материнский капитал. Детям Аллы Борисовны уже исполнилось три года, а значит, можно начинать тратить на них материнский капитал: на образовательные слуги и на другие нужды семьи. Мы всегда рады принять Аллу Борисовну, вручить ей документ, помочь распорядиться этими средствами", – цитирует начальника из Пенсионного фонда "КП".

Напомним, что материнский капитал выплачивается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка. В нынешнем году его размер составляет 492 348 рублей. Пугачева сможет потратить эту сумму на улучшение своих существующих жилищных условий (можно, замок мужа, например, расширить), на оплату образования одного или всех детей (но не хватит и на месяц, ведь, как говорят, только за пребывание в элитном французском детском саду дочери Лизы и сына Гарри семья платит 640 тысяч рублей в месяц) или использовать для увеличения накопительной пенсии.