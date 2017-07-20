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Общество

Россия оказалась в конце списка комфортных стран для пенсионеров

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexey Sukhorukov
Согласно обнародованному Глобальному пенсионному индексу, составленному компанией Natixis Global Asset Management, Россия признана одной из худших стран мира для пенсионеров. Хуже живется старикам только в Бразилии, Греции и Индии.
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В Global Retirement Index Россия заняла 40-ю позицию из 43 возможных. Компания Natixis Global Asset Managemen оценивала благоприятные для пенсионеров страны, учитывая местную финансовую ситуацию, материальную обеспеченность, качество жизни и здоровье. Показатели оцениваются в промежутке от 1 до 100, где 100 – наилучший результат, после выводится среднее число.

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Следует отметить, что рейтинг является ежегодным, и за прошедший год место России в этом списке осталось прежним, пишет газета "Известия". Лидерами списка в этот раз названы в основном скандинавские страны: Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. Места с шестого по десятое распределили между собой Австралия, Германия, Дания, Нидерланды и Люксембург. Есть в списке и страны, где положение пенсионеров признано худшим, чем в России. Это Бразилия, Греция и Индия.

По мнению доктора экономических наук, проректора по развитию Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, сводить страны с разными пенсионными системами в один индекс некорректно. Ведь российская пенсионная система разительно отличается от принятой в большинстве стран мира.

"Во-первых, российская пенсионная система в отличие от западных дофинансируется государством через систему социальных льгот и пособий пенсионерам и лицам с ветеранским стажем. Во-вторых, в России один из самых низких возрастных показателей выхода на пенсию (ни в одной стране мира не выходят на досрочную пенсию в 45 лет). В-третьих, социальная структура общества у России обусловлена индустриальной экономикой, т.е. большое число пенсионеров — люди наемного труда, из-за чего у них пенсии ниже. В-четвертых, в России бесплатная медицина", – приводит слова эксперта РБК. 

Однако по коэффициенту замещения утраченного заработка нам очень далеко от европейских показателей, и мы не дотягиваем до нормы пенсии, установленной Международной организацией труда – 40% утраченного заработка, считает эксперт. Кроме того, не следует забывать и об инфляции.

Автор: Алексей Минин20 июля 2017, 09:08
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