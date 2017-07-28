"Деловые Линии" вводят рейтинг водителей

Проблемы сферы автоперевозок в Уральском регионе обсудили участники круглого стола в Екатеринбурге. Форум организовала группа компаний "Деловые Линии". Итоги обсуждения и предложения перевозчиков вынесены на обсуждение с министром транспорта Свердловской области.

Право водителей на труд и отдых, методика весового контроля, влияние системы "Платон" и внедрение электронных платежей – лишь часть наболевших вопросов. Решение проблем искали в дискуссиях на круглом столе профессиональные игроки на рынке автомобильных грузоперевозок Уральского региона.

Своих представителей на форум направили такие компании, как "Автотеплотехник", "Мечел транс авто", "Транспортные технологии", "РомидТранс", "СпецСнаб", "Караван", "Сталепромышленная компания", "МЗ Автотранс", "СараАвто", "ПАТ 7" и "Емантрансавто". Цель встречи – сформулировать проблемы, которые волнуют перевозчиков Урала, чтобы в последствии вынести их на обсуждение межотраслевого экспертного совета при Министерстве транспорта России, пояснил директор управления по экспедиторской деятельности "Деловых Линий" Михаил Петров.

"Радует квалификация владельцев и менеджеров перевозчиков. Транспортные компании развиваются, совершенствуют процессы, вводят системы оптимизации, задумываются о поведении и изменениях на рынке в целом. Можно сказать, что это уже не просто владельцы машин, а полноценные участники сложного и развивающегося рынка", – отметил Петров.

Выполнение нормативов Минтранса по режиму труда и отдыха водителей оказалось одним из самых болезненных для транспортных компаний вопросов. Согласно приказу ведомства, водитель может работать не более 42 часов в неделю, а безостановочное движение не может превышать четырех часов. Выполнять эти требования мешает, в частности, недостаточное число оборудованных стоянок. Крупным транспортным компаниям приходится пересматривать внутренние правила, снижать ежесуточные пробеги.

"Проблема соблюдения режима труда и отдыха – одна из самых значительных в отрасли. Существует рабочая группа, которая консолидирует мнение игроков рынка и пытается сделать приказ рабочим, чтобы его можно было применять на практике",– сказал Михаил Петров.

Представитель "Деловых Линий" коснулся и другого важного вопроса: систем автоматического весового контроля. "Методика взвешивания сегодня недоработанная и непрозрачная", – пояснил Петров. По словам специалистов, когда автомобиль на скорости тормозит для взвешивания, весы могут показать погрешность до 10-15%. Кроме того, в свободном доступе отсутствует информация о поверке прибора – то есть, можно просто перенастроить весы и об этом никто не узнает. Такие данные должны быть в открытом доступе, в интернете – и все это должно отражаться в сертификате взвешивания, считают перевозчики.

Подняли на круглом столе и вопрос оплаты услуг, оказываемых водителям на маршруте. Более двух третей существующих стоянок работают только за наличный расчет. Участники дискуссии уверены: если бы государство заставило всех иметь возможность обязательно работать по безналу, то проблема выдачи и контроля наличных денег за рейс была бы решена. Более того, в наш цифровой век не мешало бы и накладные перевести в электронную форму – но, к сожалению, проработка этого вопроса идет медленно.

От вопроса электронных платежей естественно перешли к источникам финансирования. Как выяснилось, для крупных банков отрасль грузоперевозок считается нежелательной для кредитования. Перевозчики отметили, что много говорится о поддержке малого бизнеса – и, в то же время, крупные банки отказывают компаниям в кредитах. Объясняют это тем, что транспортный рынок сегодня сопряжен с высокими рисками, и непрозрачен.

Еще один финансовый вопрос – система "Платон". Ее внедрение получило широкое освещение в СМИ благодаря протестам дальнобойщиков. "Платон" предусматривает взимание платы с большегрузов за прохождение трасс. Однако в итоге, как признали участники рынка, с ней смирились и перевозчики, и клиенты.

Говорилось и о нововведениях. В частности, перспективы перехода на газовое топливо. "Деловые Линии" в качестве эксперимента с июня используют пять тягачей Scania, оборудованных под использование газа, на маршруте Москва-Санкт-Петербург. По оценкам компании, экономия затрат на топливо в деньгах достигает 30-40%. Полностью перейти на газ перевозчики пока не могут – в стране пока нет разветвленной сети газовых заправок.

Обсудили участники круглого стола и кадровые проблемы. Как ни странно, но и в среде водителей-дальнобойщиков существует такая проблема, как пьянство. Позиция компаний жесткая: если такой "герой" попался в нетрезвом виде, его тут же увольняют. Однако впоследствии такой работник устраивается в другую компанию. Решение предложили "Деловые Линии" – компания разрабатывает внутренний рейтинг водителей. "Если водитель попал в аварию по своей вине, то это минус в его рейтинге. За пьянку – обнуление рейтинга", – рассказал Михаил Петров. Уральским перевозчикам идея понравилась.