"Деловые Линии" вводят рейтинг водителей

Обвинения Гульнары Каримовой Свадьба внука Пугачевой Интервью Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Как выглядит вблизи 68-летняя Алла Пугачева
Наталья Фриске сообщила о раке
Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Любовница Тарасова показала сына
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
партнеры
Пятница 28 июля
Лента новостей
17:29
Лобода влюбилась в рок-звезду
17:21
В Москве из пруда вытащили двух тонущих девочек
17:00
Госдума активизировала работу в соцсетях
16:57
Путин взялся за лихачей на дорогах
16:56
В Москве массово вымирает рыба
16:35
Раскрыты секреты торта на свадьбе внука Пугачевой
16:33
Москва сделала Трампу последнее предупреждение
16:33
Групповой секс обернулся трагедией для двух немок
16:16
В московском кинотеатре "35 мм" произошел пожар
16:12
Шикарная жизнь Кожевниковой
16:07
Журналистка уронила тетрадь на голову сенатора
15:59
Мужчину взяли в заложники после отказа жениться
15:49
Почему современные женщины не торопятся замуж
15:47
MINI Cooper Countryman: стильный MINIмализм
15:45
В Крыму возобновлена подача электричества
15:37
Пьер Нарцисс помыл изнасилованную радиоведущую
15:26
Унижение Саакашвили вышло боком Порошенко
15:24
В Крыму в разгар курортного сезона случился блэкаут
15:20
Самолет с Рогозиным развернули по пути в Кишинев
15:11
МИД России вызвал посла США Теффта
15:08
Поклонники набросились на голую грудь Седоковой
14:48
В Москве сдан первый из шести проблемных домов "СУ-155"
14:48
По центру Москвы гуляют голые девушки (видео)
14:47
Энергомост в Крым полностью обесточен
14:32
Между алкоголем и диабетом обнаружена странная связь
14:32
Второй Фестиваль Индонезии пройдет в Москве
14:31
Россия жестко ответила на хамство США
14:25
На Урале подросток разбился на угнанной машине
14:25
Королеву прокатил эффектный блондин
14:21
Тайный брак Голубкиной и Ливанова
13:59
Почему Киев бьется в истерике из-за итальянского посла
13:47
Годовалый ребенок проглотил батарейку и обжег пищевод
13:45
Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
13:42
Славянская площадь станет первым крупным хабом в центре Москвы
13:41
Что подарили Преснякову на свадьбу
13:39
Росатом поставит за рубеж компактные медицинские реакторы
13:34
Устроившего огненное ДТП в Москве водителя ищут по всей России
13:16
Москву накрыл опасный циклон
13:15
Орбакайте публично заставила замолчать Преснякова
13:13
Где дешево отдохнуть летом
12:55
На школьницу за день напали два насильника
12:50
В Коми на уборку опасных растений бросили детдомовцев
12:46
Какое мороженое любит президент
12:42
На севере Москвы обустроят роскошный пляж
12:29
Воспитателя лагеря в Подмосковье обвинили в растлении детей
12:23
Посольство США лишается имущества в России
12:21
Трагическая судьба главной соперницы Анастасии Вертинской
12:04
Почему боятся Гульнары Каримовой
12:01
Соратники Трампа опозорились из-за матерного скандала
12:00
В полиции опровергли данные о найденном у участка теле школьника
11:57
Джоли бросила Питта ради женатого любовника
11:51
Под Вологдой ребенок пропал во время пикника
11:44
Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"
11:32
В День знаний в школах хотят провести "Урок России"
11:26
Житель Подмосковья обезглавил собутыльника кухонным ножом
11:24
Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге
11:13
Как уберечься от гепатита
11:10
Юлия Началова оскандалилась в Италии
11:07
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали десятки людей (видео)
10:43
В Москве объявлено экстренное предупреждение
10:38
Подельники сдали дочь Каримова
10:29
Разбившийся в аварии Сергей Горобченко: Я живой труп
10:27
Чем опасна сбитая у Мекки баллистическая ракета
10:23
Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде
10:18
Российская модель посмеялась над Люком Бессоном
10:15
Голого грабителя с воображаемым пистолетом лишили мечты
10:06
Главные события Москвы с 28 июля по 3 августа
09:56
Гульнаре Каримовой дали пять лет
09:45
Совет на выходные
09:43
Древние артефакты нашли при раскопках в центре Москвы
09:39
На чем погорел схваченный в Греции по запросу США россиянин
09:28
У отдела полиции на севере Москвы нашли тело школьника
09:21
Солист "Руки вверх" обвенчался с многодетной матерью
09:15
Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по нескольким статьям УК
09:04
Россия пересчитала оставшихся гражданских пилотов
09:02
Молодая коллега родила после слухов о романе с Якубовичем
08:58
Автобус с туристами из России сгорел в Болгарии
08:53
В Таиланде туристка умерла во время фотосессии
08:47
Голого пьяного иностранца вытащили из Москвы-реки
08:30
Онкобольная певица переживает нестерпимые боли
08:27
Сенат припер Трампа к стене санкциями против Москвы
08:21
Больных раком разрешат лечить лекарством от угрей
08:03
Умер первый в России доктор политических наук
01:16
Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука
21:56
В Москве поймали телефонного террориста
21:52
На фиолетовой ветке столичного метро случилось ЧП
21:50
Топ-3 любимых иномарок россиян
21:29
Саакашвили объяснил трусливое бегство в США
21:23
Москвичу проломили череп монтировкой
21:12
Чем пахнет Вселенная
20:52
Около кораблей ВМФ в Петербурге засекли неизвестный вертолет
20:49
Шикарная Бузова устроила переполох в Баку
20:35
Жена Преснякова сверкнула нижним бельем на свадьбе
20:31
Нападение психа на женщину-полицейского потрясло Россию
20:14
Профессионалы назвали самое безопасное место в легковушке
20:09
Двукратный чемпион по тяжелой атлетике утонул на Кубани
20:07
Главы думских комитетов вошли в топ депутатского рейтинга
19:49
В Абхазии рухнул самолет с россиянами
19:40
Курс антибиотиков вредно доводить до конца
19:30
Что случилось с лицом Валерия Леонтьева
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука
Первые кадры со свадьбы внука Пугачевой
Жена Преснякова попросила у гостей деньги на свадьбу
51-летняя Штурм с волосатыми ногами оскандалилась в Болгарии
Экономика

"Деловые Линии" вводят рейтинг водителей

Фото: vk.com/dellin_ru
Проблемы сферы автоперевозок в Уральском регионе обсудили участники круглого стола в Екатеринбурге. Форум организовала группа компаний "Деловые Линии". Итоги обсуждения и предложения перевозчиков вынесены на обсуждение с министром транспорта Свердловской области.
прочитано 155 раз

Право водителей на труд и отдых, методика весового контроля, влияние системы "Платон" и внедрение электронных платежей – лишь часть наболевших вопросов. Решение проблем искали в дискуссиях на круглом столе  профессиональные игроки на рынке автомобильных грузоперевозок Уральского региона.

ПО ТЕМЕ

Законопроект Минтранса облегчит жизнь перевозчикам

Деловые линии: грузы находятся либо в пути либо выданы

Своих представителей на форум направили такие компании, как "Автотеплотехник", "Мечел транс авто", "Транспортные технологии", "РомидТранс", "СпецСнаб", "Караван", "Сталепромышленная компания", "МЗ Автотранс", "СараАвто", "ПАТ 7" и "Емантрансавто". Цель встречи – сформулировать проблемы, которые волнуют перевозчиков Урала, чтобы в последствии вынести их на обсуждение межотраслевого экспертного совета при Министерстве транспорта России, пояснил директор управления по экспедиторской деятельности "Деловых Линий" Михаил Петров.

"Радует квалификация владельцев и менеджеров перевозчиков. Транспортные компании развиваются, совершенствуют процессы, вводят системы оптимизации, задумываются о поведении и изменениях на рынке в целом. Можно сказать, что это уже не просто владельцы машин, а полноценные участники сложного и развивающегося рынка", – отметил Петров.

Выполнение нормативов Минтранса по режиму труда и отдыха водителей оказалось одним из самых болезненных для транспортных компаний вопросов.  Согласно приказу ведомства, водитель может работать не более 42 часов в неделю, а безостановочное движение не может превышать четырех часов. Выполнять эти требования мешает, в частности, недостаточное число оборудованных стоянок. Крупным транспортным компаниям приходится пересматривать внутренние правила, снижать ежесуточные пробеги.

"Проблема соблюдения режима труда и отдыха – одна из самых значительных в отрасли. Существует рабочая группа, которая консолидирует мнение игроков рынка и пытается сделать приказ рабочим, чтобы его можно было применять на практике",– сказал Михаил Петров.

Представитель "Деловых Линий" коснулся и другого важного вопроса: систем автоматического весового контроля. "Методика взвешивания сегодня недоработанная и непрозрачная", – пояснил Петров. По словам специалистов, когда автомобиль на скорости тормозит для взвешивания, весы могут показать погрешность до 10-15%. Кроме того, в свободном доступе отсутствует информация о поверке прибора – то есть, можно просто перенастроить весы и об этом никто не узнает. Такие данные должны быть в открытом доступе, в интернете – и все это должно отражаться в сертификате взвешивания, считают перевозчики.

Подняли на круглом столе и вопрос оплаты услуг, оказываемых водителям на маршруте. Более двух третей существующих стоянок работают только за наличный расчет. Участники дискуссии уверены: если бы государство заставило всех иметь возможность обязательно работать по безналу, то проблема выдачи и контроля наличных денег за рейс была бы решена. Более того, в наш цифровой век не мешало бы и накладные перевести в электронную форму – но, к сожалению, проработка этого вопроса идет медленно.

От вопроса электронных платежей естественно перешли к источникам финансирования. Как выяснилось, для крупных банков отрасль грузоперевозок считается нежелательной для кредитования. Перевозчики отметили, что много говорится о поддержке малого бизнеса – и, в то же время, крупные банки отказывают компаниям в кредитах. Объясняют это тем, что  транспортный рынок сегодня сопряжен с высокими рисками, и непрозрачен.

Еще один финансовый вопрос – система "Платон". Ее внедрение получило широкое освещение в СМИ благодаря протестам дальнобойщиков. "Платон" предусматривает взимание платы с большегрузов за прохождение трасс. Однако в итоге, как признали участники рынка, с ней смирились и перевозчики, и клиенты.

Говорилось и о нововведениях. В частности, перспективы перехода на газовое топливо. "Деловые Линии" в качестве эксперимента с июня используют пять тягачей Scania, оборудованных под использование газа, на маршруте Москва-Санкт-Петербург. По оценкам компании, экономия затрат на топливо в деньгах достигает 30-40%. Полностью перейти на газ перевозчики пока не могут – в стране пока нет разветвленной сети газовых заправок.

Обсудили участники круглого стола и кадровые проблемы. Как ни странно, но и в среде водителей-дальнобойщиков существует такая проблема, как пьянство. Позиция компаний жесткая: если такой "герой" попался в нетрезвом виде, его тут же увольняют. Однако впоследствии такой работник устраивается в другую компанию. Решение предложили "Деловые Линии" – компания разрабатывает внутренний рейтинг водителей. "Если водитель попал в аварию по своей вине, то это минус в его рейтинге. За пьянку – обнуление рейтинга", – рассказал Михаил Петров. Уральским перевозчикам идея понравилась.

Автор: Федор Лопырев28 июля 2017, 12:55

комментарии

Политика

Самолет с Рогозиным развернули по пути в Кишинев
Унижение Саакашвили вышло боком Порошенко
Россия жестко ответила на хамство США
Почему Киев бьется в истерике из-за итальянского посла

Шоу-бизнес

Лобода влюбилась в рок-звезду
Пугачева выступила с проникновенной речью на свадьбе внука
Дочь ответила на истерику Кафельникова из-за наркотиков
Пьер Нарцисс помыл изнасилованную радиоведущую

Проишествия

Чем опасна сбитая у Мекки баллистическая ракета
На школьницу за день напали два насильника
Голого грабителя с воображаемым пистолетом лишили мечты
Сломанный аттракцион убил человека (видео)

Lifestyle

Трагическая судьба главной соперницы Анастасии Вертинской
Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"
Главные кинопремьеры недели
В США снимут сериал о чернобыльской катастрофе
Шоу-бизнес

Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука

Роскошный образ Примадонны поразил гостей
Шоу-бизнес

Молодая коллега родила после слухов о романе с Якубовичем

Красавица поделилась своим счастьем
Шоу-бизнес

Юлия Началова оскандалилась в Италии

Певица довела до истерики работницу заправки
Шоу-бизнес

Орбакайте публично заставила замолчать Преснякова

Певица воссоединилась с бывшим супругом

Гороскоп

Совет на выходные
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
"Иванушек International" преследует злой рок
Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем

Фоторепортажи

Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде
Российская модель посмеялась над Люком Бессоном
Собчак обставила Баскова и Гагарину
Роскошная свадьба внука Аллы Пугачевой

Спорт

Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео
Карпин со скандалом ушел с "Матч ТВ"

Регионы

Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге
Воспитателя лагеря в Подмосковье обвинили в растлении детей
Нападение психа на женщину-полицейского потрясло Россию
Карликовый Граф Орлов изнасиловал даму в Сланцах
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru