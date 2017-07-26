Законопроект Минтранса облегчит жизнь перевозчикам

В Министерстве транспорта России подготовили законопроект об информировании перевозчиков о нарушениях массы грузовиков во время поездки. Вместе с тем представители транспортной отрасли выступили с рядом других предложений, которые позволили бы урегулировать массу спорных вопросов при перевозках.

Как сообщили в Минтрансе, в настоящий момент проект закона проходит согласование со всеми заинтересованными ведомствами.

Автоматическая система весогабаритного контроля была запущена в октябре прошлого года. Главная ее цель – сохранить дороги в надлежащем состоянии и значительно снизить количество аварий.

Для этого на транспортных артериях в пилотных регионах были установлены автоматические весы. Они измеряют нагрузку на ось грузового автомобиля. В случае превышения установленной нормы собственник выплачивает штраф. Сейчас на федеральных трассах в 17 регионах установлены 25 пунктов, которые контролируют вес и габариты в автоматическом режиме. Полностью внедрить систему планируется к 2020 году.

Стоит отметить, что проблема контроля за весовыми габаритами грузовых автомобилей стоит достаточно остро. Штраф за перегруз варьируется в диапазоне от 150 до 500 тысяч рублей. При этом ежемесячно система фиксирует от 100 до 200 тысяч подобных нарушений.

По словам директора управления по экспедиторской деятельности группы компаний "Деловые Линии" Михаила Петрова, с момента внедрения системы у перевозчиков накопилось достаточно вопросов по ее работе. Разработанная Минтрансом концепция регулирует вопрос выписывания штрафов, однако для снижения нагрузки на дороги и увеличения срока их эксплуатации механизм требует доработки, уверен он.

На заседании рабочей группы по весогабариту при Минтранстве перевозчики выступили со своими предложениями ведомству. По их мнению, следует дать перевозчику право на контрольное взвешивание для того, чтобы водитель мог оспорить выявленное системой нарушение.





Кроме того, заявлено о необходимости принятия единых правил весогабаритного контроля на всех пунктах, поскольку на местах иногда вносятся корректировки в процедуру. Также перевозчики отметили необходимость привлечения к ответственности владельцев весов в случае предоставления недостоверной информации о нарушении, а также согласования нормативов, которые закладываются в программу весов.

В нынешних условиях, в случае, если водитель проезжает рамку контроля, и она фиксирует нарушение, то он никак не может о нем узнать. Поэтому водитель едет дальше и продолжает собирать штрафы, но уже с других рамок. При этом оспорить их невозможно.

Водителей и предприятия необходимо информировать о фиксации штрафа, считают эксперты. Кроме того, следует сделать алгоритмы взвешивания общедоступными и жестко их зафиксировать, а также ввести ответственность за незаконные манипуляции с весами, считает Михаил Петров. "Так мы получим доверие рынка к процедуре", – пояснил он.

Помимо прочего, отметил директор управления по экспедиторской деятельности ГК "Деловые Линии", водитель сегодня не принимает никакого участия в загрузке транспортного средства. Таким образом, за корректность процесса и итогового результата отвечают только грузоотправители. Поэтому ответственность за перевес должна лежать в основном на них. При этом у водителей нет возможности оперативно устранить перевес, и даже если он захочет это сделать – вопрос упирается в деньги и время, подчеркнул Петров.

В Минтрансе отметили, что предложения перевозчиков о внедрении системы оповещения водителей о выявленных во время движения нарушениях, а также информировании о местах, где можно устранить выявленные нарушения, были включены в законопроект.

Вместе с тем у бизнес-сообщества есть и другие актуальные предложения. Так, звучат голоса в пользу освобождения от штрафа в случае, если нагрузка на ось транспортного средства превышена не более, чем на 10%, а габаритные нарушения не превышают 5%. Транспортники уверены, что перевозчикам следует дать допустимую погрешность в размере 15-20%, как при замере скорости.

Помимо прочего, предлагается ввести трехмесячный тестовый режим, во время которого не будет взиматься штраф. Такой режим позволит определить масштаб отрицательного влияния грузовых автомобилей на дороги, уточнить место установки пунктов, а также проверить наибольшее количество загруженных транспортных средств.

