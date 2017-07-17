В России хотят повысить пенсии на 10 тысяч

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила поднять пенсии россиян на десять тысяч рублей. Для этого необходимо задействовать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и доходы от управления госсобственностью и от ее приватизации.

Исполнительный директор АНПФ Алексей Денисов предложил перевести в пенсионную систему часть денег из ФНБ, например средства, которые используются для развития инфраструктуры страны. Также увеличить размер выплат планируется за счет изменения схемы распределения доходов от государственной собственности. Эксперты предложили инвестировать эту прибыль, что в результате способствовало бы повышению пенсий.

"Важно, чтобы они шли на цели улучшения благосостояния граждан, а не расходовались в рамках бюджета", – отметил Алексей Денисов. "Также доходы от госимущества могут быть направлены на счета работающих граждан, которые будут инвестироваться в национальную экономику. Что, в свою очередь, будет способствовать достижению темпов роста на уровне мировых", – цитирует его газета "Известия".

Эксперт подчеркнул, что действующая пенсионная система дефицитна на треть. "Расходы в более чем шесть триллионов покрываются взносами лишь в объеме четыре триллиона. Остальное — трансферт из госбюджета", – рассказал представитель АНПФ. По его расчетам, в 2017, 2018 и 2019 годах можно дополнительно направить на пенсионное обеспечение 542, 524 и 482 миллиарда рублей соответственно.

Ну почему дурят? Если увеличить пенсионный возраст, к примеру до 101 года, до пенсия будет ооооочень большая, правда получать будет некому) — Валентина Самохова (@V_Samokhova) 17 июля 2017 г.

Экономический эксперт Александра Суслина отметила, что подобная идея имеет право на существование, однако она не учитывает нестабильность перечисленных путей пополнения казны.

"Приватизация — вообще один из самых непредсказуемых источников доходов", – отметила аналитик.

"Каждый раз в бюджет заносится одна сумма по дивидендам, например, 50% от прибыли, а затем она сильно корректируется", – пояснила специалист. Также она добавила, что снижать финансирование государственных программ в текущих экономических условиях "вряд ли разумно".

В заключение отметим, что Министерство финансов России действительно получило подобное письмо от экспертной группы. "Предложения АНПФ о совершенствовании многоуровневой пенсионной системы будут рассмотрены в установленном порядке", – сообщили в ведомстве.