Какой будет пенсия в 2018 году

В 2018 году пенсии неработающих граждан вырастут на 3,8%. Повысить размер социальных выплат власти планируют 1 февраля.

Новый размер пенсий закреплен в основных параметрах бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, сообщает "Российская газета". С 1 февраля 2018-го цена пенсионного балла поднимется с 78,58 рубля до 81,57 рубля.

Отражено в основных параметрах бюджета ПФР и дальнейшее повышение пенсий, в частности в 2019-2020 годах соцвыплаты проиндексируют на 4%. Отметим, что это "плановый" бюджет, и показатели могут быть скорректированы в 2018-2019-х.

В документе также сообщается о размере бюджета самого Пенсионного фонда России на 2018 год. Доход организации будет равен 8,4 триллиона рублей, 3,5 миллиона из которых придут через межбюджетные трансферты. На обязательное пенсионное страхование запланировано 6,8 триллиона рублей: 2,1 триллиона перечислят из федерального бюджета, 4,7 триллиона составят страховые взносы.

Все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, в 2018 году будут проиндексированы на размер инфляции #Медведев — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 29 июня 2017 г.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что работающие пенсионеры не получат надбавку к пенсии. У остальных размер социальных выплат по итогам индексации в 2018-2020 годах поднимется на уровень инфляции.

Также глава правительства отметил, что размер материнского капитала изменится лишь через несколько лет. "С 1 января 2020 года он должен быть проиндексирован", – подчеркнул Медведев.

Напомним, что большинство пенсионеров проживают в Москве и области – примерно 5,2 миллиона человек, и показатель ежегодно увеличивается на 300 тысяч. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область, где насчитывается около 1,7 миллиона пенсионеров.

