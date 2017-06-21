Новый способ заставить россиян копить на пенсию

Министерство финансов готово внести в правительство доработанный проект индивидуального пенсионного капитала. Нововведение сменит государственную накопительную систему.

В июне была возвращена для доработки предложенная концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Согласно предложению экономистов, теперь вместо работодателя взносы в собственное пенсионное обеспечение будет делать сам работник. Ставка, которую может выбрать наемный сотрудник, будет по его желанию колебаться от 0 до 6%.

Ранее Центробанк и министерство финансов предлагали процесс полностью автоматизировать. Работодатель регистрирует сотрудника в системе ИПК, самозанятые граждане регистрируются самостоятельно. С этого момента начинаются отчисления.



В новой редакции проекта предлагается уже два варианта автоподписки, из которых будет выбран какой-то один. Первый вариант остается подпиской по умолчанию. А вот в случае принятия второго варианта потребуются определенные изменения в Трудовой кодекс. Так, при любом изменении трудового договора в нем должна присутствовать фраза, что работник участвует в ИПК. Отказаться от участия в накоплении пенсионного капитала можно, обратившись с соответствующим заявлением к кадровикам, сообщают Ведомости.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев считает, что на реализацию доработанной концепции потребуется немного больше времени, чем ранее планировалось. Впрочем, к 1 января 2019 года система должна заработать.