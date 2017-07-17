Сбербанк, "Открытие" и ВТБ24 будут выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка "Югра"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало пять банков, через которые будут осуществляться выплаты возмещений вкладчикам "Югры". Это крупнейшие государственные и частные банки: Сбербанк, ВТБ24, "Открытие", "Уралсиб" и Россельхозбанк. В общей сложности им предстоит выплатить 169 миллиардов рублей

Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий объяснил Бизнес ФМ, почему выбор пал именно на эти финансово-кредитные учреждения. По его словам, главные критерии при выборе банков, которые осуществляют выплаты страховых возмещений, это финансовая устойчивость и разветвленная сеть. Также это позволит клиентам получать деньги в удобном режиме.

Для выплат вкладчикам "Югры" АСВ выбрало самые опытные банки. Как следует из отчета Агентства, "Открытие", наряду со Сбербанком и ВТБ24 в 2016 году осуществило наибольшее количество выплат.

"Главное, на что нужно обратить внимание – вся процедура страховых выплат уже четко отработана и неоднократно успешно реализована. Все вклады частных лиц и индивидуальных предпринимателей, в совокупности не превышающие 1.4 миллиона рублей, надежно застрахованы", – пояснил управляющий директор по розничному бизнесу банка "Открытие" Алексей Карчажкин.





Он рассказал, как происходит возмещение и что делать клиентам. Сама процедура оформления выплаты достаточно проста. После объявления о начале страховых выплат (обычно это происходит в течение двух недель после самого страхового случая), необходимо прийти в банк-агент с паспортом. Там необходимо заполнить заявление о выплате страхового возмещения. Частным лицам деньги выплачиваются наличными или переводятся на счет по выбору клиента. Для индивидуальных предпринимателей выплата осуществляется только переводом на счет.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты страхового возмещения вкладчикам "Югры" начнутся не позднее 24 июля 2017 года, точная дата будет определена на днях.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Югра" можно получить по телефону "горячей линии" АСВ 8-800-200-08-05(звонок бесплатный) и на сайте Агентства.



10 июля Центробанк России сроком на три месяца ввел временное руководство банком "Югра", затем будет принято решение о дальнейшей судьбе банка: либо санация, либо отзыв лицензии. Согласно сообщению регулятора, на такой шаг ЦБ пошел в связи с неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.

На конец первого квартала 2017 года банк "Югра" занимал 33-е место в России по размеру активов и 12-е место по объему средств физических лиц в рейтинге "Интерфакс-100".