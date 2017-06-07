Мультимиллионер пообещал глобальный кризис в 2018 году

Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс ждет наступления глобального финансового кризиса в 2018 году. При этом он добавил, что сам не готов к такому развитию событий.

"Я ожидаю, что он (кризис. – Прим. Ред.) наступит в 2018 году, возможно, даже в конце 2017 года", – заявил предприниматель Джим Роджерс. По его словам, "это может быть окончательный крах греческой экономики, это могут быть пенсионные планы в США", и произойти подобное может в любой точке мира.

"Фактически выплаты не прекращаются, но технически деньги в фондах заканчиваются, и вы увидите, что у ведущих пенсионных фондов в США начнутся проблемы", – цитирует эксперта RNS. Он отметил, что "новым Lehman Brothers" (учреждение, банкротство которого считается началом кризиса в конце 2000-х годов. – Прим. Ред.) может стать европейский или китайский финансовый институт.

По мнению Роджерса, новый экономический кризис спровоцирует людей вкладываться в доллар, который принято считать защитным активом. "Доллар взлетит очень высоко, превратится в "пузырь" и рухнет. А когда доллар начнет рушиться, все захотят из него выйти и вложить деньги в другие активы", – пояснил специалист, отметив, что при подобном раскладе "рубль станет намного сильнее, чем американский доллар".

Сам Джим Роджерс, по его словам, не готов к очередному краху мировой экономики. "Я пока только собираюсь открыть короткую позицию, которая позволит мне заработать в случае кризиса", – заявил американец.

-Финансовый кризис в стране! Жду пока вишни вырастут.

-Торговать будешь?

-Нет. Буду есть...

©Катя — nikitazubarewww (@nikita_zubarev_) 6 июня 2017 г.

Добавим, что владелец Rogers Holdings прокомментировал и возможное снятие антироссийских экономических санкций. По его словам, какая-либо из стран Европы отменит ограничения уже в течение следующих 12–24 месяцев. Вслед за ней тем же путем пойдут остальные страны ЕС. "Я думаю, что к 2019 году санкции больше не будут проблемой", – заключил Джим Роджерс.