Рекордное счастье россиян объяснили затяжными проблемами

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировали максимальный уровень счастья россиян за всю историю наблюдений. Этот факт эксперты объясняют затяжными проблемами, из-за которых люди буквально впитывают позитивные новости.

Эксперт ВЦИОМа Олег Чернозуб заявил, что в последние месяцы в России произошло множество позитивных событий, стимулирующих эмоциональный подъем у жителей страны. Среди них он выделил "наметившийся рост промышленного производства и ВВП в целом, укрепление рубля (общество воспринимает его как свидетельство экономического роста), стремительный спад напряженности вокруг Сирии и Северной Кореи".

Также он отметил, что жители России пытаются спрятаться от глобальных проблем в собственном семейном счастье. "Люди продолжают уходить во "внутренний мир" семьи, в меру сил отвлекаясь от проблем "внешнего мира", которые продолжают восприниматься ими как весьма болезненные", – пояснил эксперт.

В то же время генеральный директор социологического ведомства Валерий Федоров заявил, что рост показателей счастья связан с укреплением валюты и скорым наступлением весны. "Фаза падения экономического завершилась, уже более полугода более-менее стабильна цена на нефть, курс доллара, цены не растут, кризис кончился, по мнению россиян", – считает он. "После долгой холодной зимы все кажется чуточку позитивнее, веселее, больше возможностей, меньше поводов для грусти и печали", – цитирует специалиста Life.ru.

А вообще идеально - спортом заняться.Пока ничего в жизни так стабильно мне не поднимало уровень счастья в крови.)) Ни секс, ни шоколадки. — Таня (@marmaladetrees) 22 апреля 2017 г.

В связи с этим результаты опроса россиян оказались довольно оптимистичными – счастливыми себя считают 85% респондентов. Примечательно, что этот процент выше всего среди молодежи (95%) и людей с высоким достатком (94%). Отметим, что пожилые россияне (82%) и люди с низким доходом (63%) чувствуют себя менее счастливыми.

Одна из главных причин радоваться жизни, по мнению большинства респондентов, – семья. Причем за полгода этот показатель вырос более чем в два раза (с 20 до 32%). Добавим, что россияне чувствуют себя счастливыми также благодаря детям (19%) и хорошему самочувствию (с 13 до 21%).