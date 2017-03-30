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Запад убивает Украину своими деньгами

Фото: Rob Stothard/Getty Images
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) тянет с выделением Киеву нового денежного транша. Если Запад предоставит Украине очередной заем, ситуация в стране только ухудшится, уверены эксперты.
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В МВФ планируют обсудить целесообразность выдачи Киеву нового кредита 3 апреля. "Украина будет на совете в понедельник", – цитирует ТАСС осведомленный источник в фонде. Отметим, что в расписание заседаний руководства МВФ никаких изменений пока не вносилось.

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Запад намерен предоставить Киеву очередной транш в размере одного миллиарда долларов для выхода из кризиса. Члены совета директоров МВФ обговорят с представителями Украины экономическую стратегию, которой должно придерживаться ее руководство.

Выделение кредита неоднократно откладывалось на неопределенный срок. Рассмотрение вопроса было намечено на 20 марта, но днем ранее заседание отменили.

Впрочем, если на этот раз обсуждение не сорвется и Украина получит деньги, на ее экономике это скажется негативно. Старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев уверен, что инвесторы "вбухивают деньги в черную дыру".

"Миллиарды, которые они дают, проваливаются в бездонную бочку, а состояние страны тем временем становится все хуже и хуже. Разваливается абсолютно все – ЖКХ, промышленность, сельское хозяйство, дороги", – цитирует его "Свободная пресса". По словам Трухачева, страны Евросоюза давно сомневаются в целесообразности новых траншей.

Напомним, что в марте 2015 года МВФ открыл для Киева четырехлетнюю кредитную линию, состоящую из восьми траншей на общую сумму 17 миллиардов долларов. Украина получила только три – на 7,7 миллиарда долларов. Предполагается, что в 2017 году МВФ выделит еще шесть миллиардов долларов.

Автор: Константин Улюкаев30 марта 2017, 10:19

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