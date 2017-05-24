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Экономика

Чиновников признали главными пострадавшими от кризиса

Фото: GLOBAL LOOK press
В Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте России установили влияние экономического кризиса на рост заработной платы жителей страны. Согласно результатам исследования, сильнее всего пострадали чиновники.
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По данным экспертов, кризис негативно сказался на заработной плате работников государственного управления, образования, здравоохранения и строительства. Соответствующие результаты были представлены в докладе института "2016: социально-экономическое положение населения – продолжающийся кризис или новая реальность?", передает Lenta.ru.

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Чиновники в России стали больше зарабатывать

В период с 2014 по 2016 год зарплата чиновников в номинальном выражении выросла лишь на 2,8% при уровне инфляции в 19%. Эксперты отметили, что работники бюджетного сектора экономики частично создали дополнительный приток трудоустроенных бедных. "Практически отсутствие роста заработных плат у чиновников объясняется действующим мораторием на повышение заработных плат", – сообщается в докладе.

За указанный период зарплата работников образовательной сферы выросла на 8,8% в номинальном выражении. Строители за эти годы стали получать больше на 10%, а сотрудники медицинских учреждений – на 10,3%.

Примечательно, что кризис в меньшей степени затронул работников рыболовной отрасли – их зарплаты выросли на 44%. В сфере сельского хозяйства прирост составил 20,3%, в секторе добычи полезных ископаемых – 18,4%. В обрабатывающей промышленности доход вырос на 17,5%.

Согласно результатам исследования, средняя зарплата в России в 2016 году составила 36746 рублей. В сравнении с 2015 годом этот показатель в реальном выражении вырос на 0,7%.

Напомним, ранее в Минтруде России опубликовали данные о самых высоких и низких зарплатах в России. Меньше всего, по данным ведомства, зарабатывают земледельцы (около 21,4 тысячи рублей в месяц), больше всего – сотрудники финансовых учреждений (примерно 78,3 тысячи рублей в месяц).

Автор: Константин Улюкаев24 мая 2017, 15:27

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