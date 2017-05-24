Чиновников признали главными пострадавшими от кризиса

В Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте России установили влияние экономического кризиса на рост заработной платы жителей страны. Согласно результатам исследования, сильнее всего пострадали чиновники.

По данным экспертов, кризис негативно сказался на заработной плате работников государственного управления, образования, здравоохранения и строительства. Соответствующие результаты были представлены в докладе института "2016: социально-экономическое положение населения – продолжающийся кризис или новая реальность?", передает Lenta.ru.

В период с 2014 по 2016 год зарплата чиновников в номинальном выражении выросла лишь на 2,8% при уровне инфляции в 19%. Эксперты отметили, что работники бюджетного сектора экономики частично создали дополнительный приток трудоустроенных бедных. "Практически отсутствие роста заработных плат у чиновников объясняется действующим мораторием на повышение заработных плат", – сообщается в докладе.

За указанный период зарплата работников образовательной сферы выросла на 8,8% в номинальном выражении. Строители за эти годы стали получать больше на 10%, а сотрудники медицинских учреждений – на 10,3%.

Примечательно, что кризис в меньшей степени затронул работников рыболовной отрасли – их зарплаты выросли на 44%. В сфере сельского хозяйства прирост составил 20,3%, в секторе добычи полезных ископаемых – 18,4%. В обрабатывающей промышленности доход вырос на 17,5%.

@GazetaRu Предлагаю не пускать чиновников на праздники и запретить им получать огромные зарплаты? Кто за? — Артур (@Artur124338) 23 мая 2017 г.

Согласно результатам исследования, средняя зарплата в России в 2016 году составила 36746 рублей. В сравнении с 2015 годом этот показатель в реальном выражении вырос на 0,7%.

Напомним, ранее в Минтруде России опубликовали данные о самых высоких и низких зарплатах в России. Меньше всего, по данным ведомства, зарабатывают земледельцы (около 21,4 тысячи рублей в месяц), больше всего – сотрудники финансовых учреждений (примерно 78,3 тысячи рублей в месяц).

