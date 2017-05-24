Чиновников признали главными пострадавшими от кризиса
По данным экспертов, кризис негативно сказался на заработной плате работников государственного управления, образования, здравоохранения и строительства. Соответствующие результаты были представлены в докладе института "2016: социально-экономическое положение населения – продолжающийся кризис или новая реальность?", передает Lenta.ru.
В период с 2014 по 2016 год зарплата чиновников в номинальном выражении выросла лишь на 2,8% при уровне инфляции в 19%. Эксперты отметили, что работники бюджетного сектора экономики частично создали дополнительный приток трудоустроенных бедных. "Практически отсутствие роста заработных плат у чиновников объясняется действующим мораторием на повышение заработных плат", – сообщается в докладе.
За указанный период зарплата работников образовательной сферы выросла на 8,8% в номинальном выражении. Строители за эти годы стали получать больше на 10%, а сотрудники медицинских учреждений – на 10,3%.
Примечательно, что кризис в меньшей степени затронул работников рыболовной отрасли – их зарплаты выросли на 44%. В сфере сельского хозяйства прирост составил 20,3%, в секторе добычи полезных ископаемых – 18,4%. В обрабатывающей промышленности доход вырос на 17,5%.
@GazetaRu Предлагаю не пускать чиновников на праздники и запретить им получать огромные зарплаты? Кто за?— Артур (@Artur124338) 23 мая 2017 г.
Согласно результатам исследования, средняя зарплата в России в 2016 году составила 36746 рублей. В сравнении с 2015 годом этот показатель в реальном выражении вырос на 0,7%.
Напомним, ранее в Минтруде России опубликовали данные о самых высоких и низких зарплатах в России.
Меньше всего, по данным ведомства, зарабатывают земледельцы (около 21,4 тысячи рублей в месяц), больше всего –
сотрудники финансовых учреждений (примерно 78,3 тысячи рублей в месяц).
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