Российские авиакомпании за год потеряли миллиарды рублей

Убытки российских авиакомпаний выросли в 2016 году на 17,6% – до десяти миллиардов рублей. Отечественная авиаотрасль остается убыточной, несмотря на государственную поддержку, сообщает URA.RU со ссылкой на газету "Коммерсантъ".

Как рассказал президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун, наименее выгодными являются внутренние перевозки. В 2016 году убытки на этом направлении составили 33 миллиарда рублей, в 2015-м – 45 миллиардов рублей.