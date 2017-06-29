Больше всего пенсионеров живет в московском регионе

В Москве и Подмосковье проживает самое большое количество пенсионеров в стране – 5,2 миллиона человек. Как рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда России по региону Андрей Андреев, количество граждан, получающих пенсию в столичном регионе, ежегодно увеличивается на 300 тысяч, передает сетевое издание m24.ru.

Ближайший по численности регион – Санкт-Петербург и Ленинградская область. Там насчитывается порядка 1,7 миллиона человек.