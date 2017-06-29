Работающих пенсионеров оставили без прибавки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, кто получит надбавку к пенсии по итогам индексации в 2018-2020 годах. Как выяснилось, размер выплат работающим пенсионерам не изменится.

Дмитрий Медведев рассказал о будущем социальных выплат на заседании правительства, передает РИА Новости. "Бюджет Пенсионного фонда определен с учетом того, что все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции. Соответственно, такие расходы закладываются", – сказал он чиновникам.

Аналогичное заявление глава правительства сделал и касательно материнского капитала. Он отметил, что средства на реализацию этой программы уже заложены в бюджет Пенсионного фонда, но использовать их начнут лишь через несколько лет. "В следующие два года его (материнского капитала. – Прим. ред.) размер не изменяется. С 1 января 2020 года он должен быть проиндексирован", – цитирует Медведева "Газета.ru".

Также он заявил, что дефицит бюджета в России в 2018 году составит 1,5 триллиона рублей. "Доходы запланированы на уровне 14,7 триллиона рублей, расходы – 16,2 триллиона рублей", – пояснил премьер. Он отметил положительную динамику в снижении трат средств из государственной казны, так как "по итогам прошлого года бюджет сложился с дефицитом три миллиона рублей".

Одним из важных направлений развития российской экономики Дмитрий Медведев считает создание дополнительных резервов правительства, которые можно было бы использовать при необходимости. "Я уверен, что мы найдем оптимальное решение, мы с вами научились это делать за последние несколько лет", – заключил чиновник.

Не надо российской пенсионерке про колбасу рассказывать) Пенсионеры в России своим детям и внукам помогают материально. — Марго (@koroleva2712) 29 июня 2017 г.

Напомним, что больше всего пенсионеров проживает в Москве и Подмосковье – 5,2 миллиона человек. Причем этот показатель ежегодно увеличивается еще на 300 тысяч. На втором месте в этом рейтинге – Санкт-Петербург и Ленинградская область, там насчитывается порядка 1,7 миллиона пенсионеров.