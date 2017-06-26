Приставы арестовали активы АФК "Система"

Федеральная служба судебных приставов арестовали акции дочерних компании АФК "Система". Основанием для этих действий стал судебный акт по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии.

Под арест попали 31,76% акций в уставном капитале ПАО "МТС", 100% акций АО "Группа компаний "Медси"" и 90,47% акций АО "БЭСК". В руководстве АФК "Система" считают иск незаконным и необоснованным, сообщили в пресс-службе организации.