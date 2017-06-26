ФАС завела дела на заведения в аэропортах из-за высоких цен

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении популярных сетей ресторанов Burger King, "Шоколадница" и "Му-му". В заведениях этих компаний, расположенных в аэропортах Московской области, обнаружили завышенные цены, передает РИА ФАН.

Ведомство обвиняет рестораны в злоупотреблении своим положением рынке розничной торговли пищевыми продуктами и установке высоких цен в заведениях, расположенных в зданиях воздушных гаваней. Дела были возбуждены после многочисленных жалоб. Расследование продолжается.