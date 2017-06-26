Полицейским запретили междугородние звонки на работе

По информации Life.ru сотрудникам полиции по всей России серьезно ограничили возможность пользоваться междугородней и международной связью на работе. Теперь совершить такой звонок можно будет только по предварительной заявке и в случае получения разрешения от начальства. Сообщается, что подобная мера связана с переходом на режим строжайшей экономии. Также в МВД ввели ограничение на использование расходников для печати – бумагу для принтеров можно получить также только по запросу.