Россия прекращает выпуск Ан-148 из-за капризов Киева

Последние два совместных российско-украинских самолета Ан-148 сойдут с конвейера Воронежского авиазавода в ближайшее время, после чего Россия перестанет выпускать эти машины. Проблемы кроются в поведении Киева, который ввел ограничительные меры в сфере поставок комплектующих.

Высокопоставленный источник в "Ростехе" сказал, что политика оказалась сильнее разума. "В Воронеже доделывают последнюю пару машин, и дальше судьба Ан-148 в России развиваться не будет", – сказал анонимный собеседник. В корпорации добавили, что самолет достаточно импортозависим с украинской стороны, передает РИА Новости.

Ан-148 выпускался на базе Воронежского самолетостроительного общества и киевского авиазавода "Авиант", при этом строительство в Воронеже велось по украинской лицензии. В 2016 году Украина не выпустила ни одного Ан-148 из-за разрыва кооперационных связей с поставщиками комплектующих из России. Позднее стало известно, что компания "Антонов" заменит российские комплектующие и продолжит выпуск машины.

Ан-148 — ближнемагистральный пассажирский самолет, который может без промежуточных посадок совершать полеты от двух до пяти тысяч километров. Его отличительная особенность – возможность посадки на грунтовые аэродромы. Ан-148 производства Воронежского авиазавода сейчас эксплуатируют авиакомпании "Россия", "Ангара", летные отряды МЧС и Министерства обороны.

Тем временем, в России в середине июня 2107 года совершил очередной испытательный полет новейший пассажирский самолет МС-21. Его называют "убийцей "Боингов".

В Иркутской области во время полета проверялись взлетно-посадочные характеристики самолета, а также оценивалась работоспособность систем лайнера. Испытания прошли без замечаний.

МС-21 – новейший российский пассажирский лайнер вместимостью от 163 до 211 пассажиров и максимальной дальностью полета шесть тысяч километров обещает составить конкуренцию Boeing 737 и Airbus A320. За ближайшие 20 лет может быть создана тысяча лайнеров.