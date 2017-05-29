Запад шокирован российским "убийцей" Boeing

Западные журналисты были вынуждены признать, что сообщение об успешном испытательном полете нового среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21 вызвало шок у представителей авиационной отрасли. Творение российских инженеров рискует внести серьезные изменения в рынок авиаперевозок.

Ведущий мировой телеканал CNBC отметил большой резонанс, который вызвал первый испытательный полет новейшего российского пассажирского лайнера. Самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров и максимальной дальностью полета шесть тысяч километров обещает составить конкуренцию Boeing 737 и Airbus A320.

И гигантам, которые, казалось, прочно укрепились на международном рынке авиаперевозок, есть о чем беспокоиться. МС-21 имеет серьезные конкурентные преимущества. Среди них, в частности, – широкое использование полимерных композиционных материалов и двигатель нового поколения, который позволяет снизить расход топлива, напоминает издание Expert. Плюс ожидается, что прямые эксплуатационные расходы будут на 12-15% ниже, чем у прямых конкурентов.

При этом у компании-производителя "Иркут" уже есть первоначальный портфель из 175 "твердых заказов". Этого должно хватить для поддержания производственных мощностей на ближайшие годы. Впрочем, для некоторых западных журналистов ни успешные испытания, ни объективные цифры, ни какие-либо другие аргументы не оказываются достаточными доказательствами.

Так, немецкое издание Die Welt с иронией написало, что первый полет МС-21 прошел в режиме секретности. Журналисты, по всей видимости, предпочли не заметить масштабной презентации, многочисленных интервью, а также статей и роликов своих коллег о новейшем российском самолете.

Не стало издание доверять и словам летчиков-испытателей, находившихся в кабине. "Полетное задание выполнено полностью. Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено", – рассказал после приземления герой России Олег Кононенко.

Однако немецкие журналисты восприняли его слова без энтузиазма. Также они отметили, что МС-21 пробыл в воздухе "всего" 30 минут, тогда как китайская модель С919 летала целых 79. Даже информации о 175 заказах немецкие журналисты не доверяют. При этом они заявляют: если это и правда, то это ничтожная часть заказов западных авиационных гигантов. У российского МС-21 нет шансов против Airbus и Boeing, подчеркивает Die Welt.