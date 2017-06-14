"Убийца" Boeing совершил второй полет

Новейший российский пассажирский самолет МС-21 совершил очередной испытательный полет в Иркутской области, передает сайт НТВ.Ru. В рамках программы заводских доводочных испытаний проверялись взлетно-посадочные характеристики самолета, а также оценивалась работоспособность систем лайнера. Испытания прошли без замечаний.

Отметим, МС-21 – новейший российский пассажирский лайнер. Самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров и максимальной дальностью полета шесть тысяч километров обещает составить конкуренцию Boeing 737 и Airbus A320. Уже сейчас портфель заказов на него составляет 285 машин. По оценкам специалистов, за ближайшие 20 лет может быть создана тысяча лайнеров.