Удивившего Путина почтальона вывели на чистую воду

ДТП с "пьяным" мальчиком Муж Жасмин получил 7,5 года тюрьмы Эксклюзив Интервью Дом-2

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
партнеры
Четверг 22 июня
Лента новостей
16:33
Москвичей предупредили о грозе с запада
16:28
Неверов опроверг слухи об отставке Тулеева
16:21
Лучшие современные фильмы о войне
16:19
Отец и сын погибли в "электрическом" озере под Иркутском
16:18
В Сети пожаловались на блокировку Google
16:10
Стилист Александр Тодчук разнес актрис на красной дорожке
15:57
Под Вологдой мужчина насмерть забил соседку из-за денег на водку
15:55
Киев нелепо оправдался за унижение Порошенко в США
15:49
Медсесестра сняла на видео издевательства над косоглазым ребенком
15:21
Названы любимые фильмы россиян
15:18
В Казахстане разбился пассажирский автобус из России
15:00
Калининградцы почтили память погибших в годы войны
14:58
В Москве назвали лучшие компании
14:55
Почему Малахов потерпел фиаско
14:54
Астероид оставил Земле два дня до катастрофы
14:26
"Победа" потребовала от девочки деньги за провоз куклы в салоне
14:25
Бизнес-потенциал Ярославской области удостоен высокой оценки
14:24
Как распознать альфонса
14:08
Названа дата возвращения лета в Москву
14:08
В ОП обсудили борьбу с пропагандой терроризма
13:59
Бурятия представила свой туристический потенциал
13:59
Открылся секс-курорт с системой "все включено" (видео)
13:59
"Холодное танго": когда любовь страшнее смерти
13:52
Неадекватность больной Даны Борисовой поразила Рому Желудя
13:43
Стало известно о коме российского губернатора
13:40
Ловкий орел оставил рыбака без добычи (видео)
13:34
Надежда Савченко показала секс на заседании Рады
13:33
В Москве рухнула база водительских удостоверений
13:31
Располневшая Ольга Дроздова стала неузнаваемой
13:25
Ложь Даны Борисовой довела до слез родных Тимы Брика
13:17
Кражу 677 млн Табакова повесили на тестя Кириленко
13:12
Подросток спрыгнул с моста после ЧП с поездом в Москве
13:01
Как в России ищут пропавших на войне солдат
12:54
В гостях у звезды: Анастасия Волочкова
12:46
Женя Малахова: Место актрисы – в буфете
12:43
Модель погибла от взрыва баллона взбитых сливок
12:42
Рыжая из "Ранеток" поплатилась за откровения
12:38
Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой
12:35
Разразился очередной скандал с ТЭФИ
12:18
Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
12:03
Россия направила Франции ноту протеста после нападения в Ле Бурже
11:59
У родившей Теоны Дольниковой нашелся муж-американец
11:58
Русофобская истерия Порошенко перешла на украинцев
11:28
По России прокатилась волна массовых отравлений алкоголем
11:27
Получивший тюремный срок муж Жасмин обрел свободу
11:18
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"
11:10
Алена Водонаева о рождении дочери
11:00
На Украине замминистра продала свидание за $350
10:54
"Красная гвоздика" помогает ветеранам
10:54
В центре Москвы под мостом нашли расчлененный труп
10:54
Звезда "Битвы экстрасенсов" неизлечимо больна
10:52
Марион Котийяр пригласила в свою спальню
10:47
Ученые назвали лучшее время суток для кофе-брейка
10:47
В России зажгли свечи памяти
10:35
Москвичей предупредили о сильном ухудшении погоды
10:20
Меньшов обиделся на Крючкову на всю жизнь
10:11
Лучшие города для эмиграции россиян
10:00
Страшные последствия гриппа во время беременности
09:45
Нежность Роналду к девочке-инвалиду растрогала россиян
09:44
Больная Началова вышла в свет
09:38
Смертельным застольем в Подмосковье заинтересовались следователи
09:21
В США признали оплошностью новые санкции против России
09:13
Актриса Лужина рассказала о связи Варлей и известного певца
08:58
Губернатора Тулеева отправили на реабилитацию
08:53
В Москве появился виртуальный двойник Льва Толстого
08:44
На Байкале произошло землетрясение
08:36
МОК решил наказать Россию за Сочи-2014
08:14
Путин рассказал о жертвах ради работы в КГБ
08:07
Подробности массового отравления алкоголем в Подмосковье
07:52
В Париже ограбили российского чиновника
22:06
Повторный анализ сильнее запутал дело "пьяного" мальчика
21:57
Россия отказалась от консультаций с США
21:52
Макрон рассказал об уважении к Путину
21:46
У Голубкиной и Ливанова будет ребенок
21:39
Коала ворвалась в ресторан на "тусовку" (видео)
21:39
Ищущий смысл жизни юный сибиряк зарезал психолога
21:22
Путин рассказал учителям анекдот об ограблении
21:13
Дана Борисова назвала имя виновного в ее наркозависимости
20:57
Геи захватили любимое дело Евгения Плющенко
20:46
Ученые нашли изъяны в лекарствах от болезни Альцгеймера
20:36
Борисова провезла в лифчике запрещенные препараты в Таиланд
20:34
Под Воронежем аварийно сел Як-130
20:22
Элла Памфилова запланировала поездку на "Нашествие"
20:14
Роналду преподал урок сборной России
20:08
Путин поговорил с учителями о воспитании детей
19:52
Отец Фриске: Дима снова нас обманул
19:23
Чем удивит новый "Человек-паук: Возвращение домой"
19:17
Самолеты НАТО повторно сопроводили борт Шойгу
19:14
Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 годам лишения свободы
19:00
Саудиты выгнали из страны катарских верблюдов и овец
19:00
Госдума обновит работу со Счетной палатой
18:54
Prodigy насмерть подавился яйцом
18:42
Макарова подняли на смех из-за макияжа
18:38
Россияне с килограммом амфетамина попались на границе
18:30
МЧС предупредило москвичей об усилении ветра
18:27
Телеведущий онемел в прямом эфире (видео)
18:08
Встреча на Потомаке
18:05
Чехлы рассекретили дизайн iPhone 8
18:04
Жительница Череповца избила пристава после погашения долга
17:59
В Ижевске представили IT-технологии для оборонки
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
Бесстыжий Панин разделся перед детьми в Крыму
Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика
Максакова в прозрачном платье представила нового ребенка
Порошенко высмеяли за "мятую" встречу с Трампом
Родители Фриске нашли способ увильнуть от ответственности
Экономика

Удивившего Путина почтальона вывели на чистую воду

Фото: wikipedia.org
Почтальон, который в ходе прямой линии пожаловался главе государства на низкий доход, работает на полставки. Средняя зарплата российского почтальона составляет 14 тысяч рублей.
прочитано 1142 раза

"Мы после прямой линии поговорили с руководством "Почты России" и выяснили, что 3600 рублей получают почтальоны, которые работают на полставки. То есть эти работники работают не целый восьмичасовой день, а только половину рабочего времени", – сообщил в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.

ПО ТЕМЕ

Путин оценил прямую линию

Запад назвал прямую линию минутой славы Путина

По его словам, средняя зарплата почтальонов при условии полного рабочего дня значительно выше, чем минимальный уровень оплаты труда (МРОТ), установленный российским законодательством. Они получают в среднем 14 тысяч рублей в месяц. При этом МРОТ составляет 7500 рублей.


Как писали Dni.Ru, во время прямой линии с президентом ведущая зачитывала сообщения из регионов. "Пожарный и почтальон прислали вопрос, как жить на зарплату в десять тысяч. У почтальона – вообще 3600 рублей", – отметила она.

"С этим надо разобраться", – заявил удивленный российский лидер. По словам Путина, индексация произведена не во всех сферах, и 1 января правительству было поручено проработать вопрос.

Автор: Алексей Минин22 июня 2017, 13:15

комментарии

Политика

В США признали оплошностью новые санкции против России
Путин рассказал о жертвах ради работы в КГБ
Саакашвили бежит в Африку от нервного Порошенко
НАТО отрепетировало столкновение с Россией

Шоу-бизнес

Певица Жасмин о муже: Я очень подавлена
Почему Малахов потерпел фиаско
Неадекватность больной Даны Борисовой поразила Рому Желудя
Располневшая Ольга Дроздова стала неузнаваемой

Проишествия

Подросток спрыгнул с моста после ЧП с поездом в Москве
Модель погибла от взрыва баллона взбитых сливок
Prodigy насмерть подавился яйцом
Пьяный мужчина устроил поножовщину в очереди в Домодедове (видео)

Lifestyle

Иностранные звезды отказали Никите Михалкову
Лучшие современные фильмы о войне
Названы любимые фильмы россиян
"Холодное танго": когда любовь страшнее смерти
Регионы

Стало известно о коме российского губернатора

Аман Тулеев может не вернуться к нормальной жизни
Шоу-бизнес

Почему Малахов потерпел фиаско

Топовый блогер объяснил репортерам, в чем ошибся телеведущий
Hi-tech

Астероид оставил Земле два дня до катастрофы

Небесное тело сближается с нами с ужасающей скоростью
Политика

Киев нелепо оправдался за унижение Порошенко в США

Украинские власти пытаются объяснить провал в Вашингтоне

Гороскоп

У Голубкиной и Ливанова будет ребенок
Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка

Фоторепортажи

Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой
Больная Началова вышла в свет
Красивая внучка Высоцкого показала пышную грудь
Лохматые подруги знаменитостей

Спорт

Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"
Нежность Роналду к девочке-инвалиду растрогала россиян
МОК решил наказать Россию за Сочи-2014

Регионы

"Победа" потребовала от девочки деньги за провоз куклы в салоне
Стало известно о коме российского губернатора
По России прокатилась волна массовых отравлений алкоголем
Повторный анализ сильнее запутал дело "пьяного" мальчика
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru