Удивившего Путина почтальона вывели на чистую воду

Почтальон, который в ходе прямой линии пожаловался главе государства на низкий доход, работает на полставки. Средняя зарплата российского почтальона составляет 14 тысяч рублей.

"Мы после прямой линии поговорили с руководством "Почты России" и выяснили, что 3600 рублей получают почтальоны, которые работают на полставки. То есть эти работники работают не целый восьмичасовой день, а только половину рабочего времени", – сообщил в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.

По его словам, средняя зарплата почтальонов при условии полного рабочего дня значительно выше, чем минимальный уровень оплаты труда (МРОТ), установленный российским законодательством. Они получают в среднем 14 тысяч рублей в месяц. При этом МРОТ составляет 7500 рублей.







Как писали Dni.Ru, во время прямой линии с президентом ведущая зачитывала сообщения из регионов. "Пожарный и почтальон прислали вопрос, как жить на зарплату в десять тысяч. У почтальона – вообще 3600 рублей", – отметила она.

"С этим надо разобраться", – заявил удивленный российский лидер. По словам Путина, индексация произведена не во всех сферах, и 1 января правительству было поручено проработать вопрос.