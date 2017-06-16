Запад назвал прямую линию минутой славы Путина

Западные СМИ продолжают писать о прошедшей накануне прямой линии Владимира Путина с гражданами России. В комментариях дефицита не наблюдается, причем подавляющее большинство изданий заметило, что политика не играла роль первой скрипки в ставшем популярном формате – во время четырехчасового общения президент говорил по большей части о внутренних социальных и экономических проблемах.

Не секрет, что в основу российского политического устройства давно легла народная мудрость, когда-то положенная на стихи Николаем Некрасовым: "Вот приедет барин – барин нас рассудит". Вот и прямая линия стала для многих россиян последней инстанцией, где можно получить конкретную помощь.

"Господин губернатор, где деньги, которые мы вам перечислили?" – президент России Владимир Путин строго смотрит в камеру. Можно представить себе, как потеет губернатор Ставрополья Владимир Владимиров". Это, по мнению шведской газеты Dagens Nyheter, "классический" пример прямой линии с российским лидером. Издание называет общение Путина с гражданами кошмаром любого российского губернатора.

"Как и всегда на такого рода мероприятиях российский лидер вошел в студию как популярный телеведущий ток-шоу под эффектный саундтрек", – написала Los Angeles Times. "Все действо представляло собой минуту славы Путина", – так выразился французский TV5 Monde. "Прямая линия – одно из пиар-событий, в котором российский лидер разбирается лучше всего", – прокомментировала газета Le Figaro.

Как отмечает немецкая газета Lausitzer Rundschau, прямая линия "стимулирует взаимодействие народа и руководства, чего уже давно не происходило". Владимир Путин предстал в образе "российского чудотворца и мастера на все руки".

Американская The New York Times в своих аллегориях пошла еще дальше: "В 15-м эпизоде ежегодной прямой линии Владимир Путин был одновременно Опрой Уинфри, царем Соломоном и мстителем некомпетентным бюрократам, а также очень даже современным царем, который занимался вопросами неудовлетворенных россиян, обещая лично решить их проблемы". Не отстает от метафорических сравнений и немецкий Der Standard. "Во время четырехчасового представления Путин становился для задававших вопросы то духовным пастырем, то спасателем", – сообщает издание.

Практически все мировые СМИ обратили внимание, что на этот раз внешняя политика России стала второстепенной темой. Однако президент не преминул отметить, что на протяжении многих лет Россия и США были большими друзьями, и выразил надежду, что так будет продолжаться и дальше.

Влиятельный американский журнал Foreign Policy обратил внимание на то, что Путин так и не ответил на вопрос, кто станет его преемником. Агентство AP взглянуло на тему выборов-2018 года с другого ракурса: "Путин не сказал, планирует ли он баллотироваться на очередной президентский срок на выборах 2018 года, хотя многие ожидают, что именно так он и поступит".

15-я по счету прямая линия Владимира Путина с гражданами России прошла накануне, 15 июня. Общение президента с народом продолжалось без малого четыре часа, глава государства ответил на 73 вопроса. Подавляющее число обращений к главе государства касалось социальных и экономических проблем, а также бездействия местных чиновников.