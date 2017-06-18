Путин оценил прямую линию

Президент России Владимир Путин оценил прошедшую 15 июня прямую линию, во время которой он выслушал проблемы и вопросы простых россиян. Он заметил, что это лучший способ напрямую понять, какие настроения царят в стране.

В интервью программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на НТВ российский лидер не согласился с мнением, что Россия находится в так называемом ручном управлении, а заставить работать региональных чиновников может только президент. "Конечно, многие хотят использовать эту возможность донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать", – заметил он.

"Ничего здесь особенного нет, тем более что действительно подчас очень сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой, но это совершенно не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах совсем не работают. Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, кто не решил свою проблему, а ведь у огромного количества людей получается, и это обеспечивают руководители как раз и регионального, и муниципального уровня", – подчеркнул Владимир Путин.

Президент заметил, что из общения с простыми россиянами узнал для себя кое-что новое, хотя никаких революционных открытий это общение не принесло. Впрочем, этого ждать и не стоило. "Я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь", – заметил российский лидер.

Он заметил, что, несмотря на работу региональных чиновников, некоторые вопросы требуют к себе повышенного внимания со стороны правительства и президента. "Именно поэтому и проводятся такие мероприятия, как прямая линия, чтобы почувствовать этот накал, чтобы почувствовать этот нерв. Я думаю, что это полезная работа", – заметил Владимир Путин.

Напомним, 15-я по счету прямая линия Владимира Путина с гражданами России прошла 15 июня. Общение президента с народом продолжалось без малого четыре часа, глава государства ответил на 73 вопроса. Подавляющее число обращений к главе государства касалось социальных и экономических проблем, а также бездействия местных чиновников.

