Как не прогореть на обмене валюты в отпуске

Туристический сезон в самом разгаре, толпы отдыхающих потянулись из Москвы и других российских городов во все стороны света. У всех отдыхающих разные потребности, разные бюджеты и разные представления о странах, куда они собираются. Но все так или иначе столкнуться с обменом валюты за рубежом. Как лучше платить, где менять – в материале Dni.ru.

Евро рубль бережет



Прежде чем отправиться за рубеж, нужно решить самое важное – сколько тратить и где менять деньги. Если вы едете в Европу или Америку, то с обменом валюты проблем не будет, как и при поездках в другие страны, входящие в зону евро или доллара. Расплатиться долларами вы сможете кроме США во многих других популярных у туристов странах – в Египте, Турции, Таиланде, Индии, Вьетнаме и других.

В этом случае обменять деньги можно еще в России. Для этого, конечно, не помешает помониторить рынок и найти банк с самым выгодным курсом (как правило, это небольшие банки, не входящие в топ-50). Причем, именно банк, поскольку это самый надежный способ обмена валюты, особенно если суммы не заоблачные.

Если делать это в обменнике, то выиграть много скорее всего не получится, но есть и риск быть обманутым. Снять доллары или евро можно и в банкомате с карты, даже если у вас рублевый счет – банк сам произведет конвертацию.

Многие туристы при поездках по Европе предпочитают брать с собой минимум наличности, и менять ее уже за рубежом в банкоматах или расплачиваться картой. С точки зрения конвертации денег, такой способ далеко не всегда выгоден. Обмен в данном случае будет происходить не по курсу Центробанка, а по внутреннему - систем Visa или Mastercard (в зависимости от того, какая у вас карта). Небольшую комиссию за проведение операций за рубежом также взимает и банк-эмитент. Самым выгодным в данном случае будет валютная карта – вам не придется гадать, сколько денег у вас спишут и какую комиссию возьмет банк.

Евро лучше купить в России, менять рубли в ЕС может оказаться невыгодно. Не во всех странах Евросоюза и не во всех банках вам удастся запросто расстаться с рублями. И совсем не факт, что обменный курс будет более выгодным, чем в Москве.

Разложили по-корзинам

Ситуация с обменом наличных кардинально меняется, если вы собираетесь в страну, где в ходу собственная валюта. В этом случае для начала не лишним будет изучить русскоязычные форумы, о той стране, куда едете в отпуск. Там вы, наверняка, найдете подсказки, где лучше и безопаснее обменять деньги.

Покупать в России валюту третьих стран (кроме долларов США и евро), как правило, не выгодно. Не все российские банки обменять рубли на тунисские динары или израильские шекели, а обменный курс в этом случае будет заведомо невыгодным – на 10-15 процентов выше биржевого. У вас есть два варианта решения проблемы: попытаться обменять рубли на месте либо поменять их на доллары или евро, и только потом в местную валюту. Второй вариант будет наиболее удобным – обменять доллары и евро гораздо проще, чем наши "деревянные". Меняя в России рубли на евро или доллары, попросите разменять вам их мелкими купюрами. Так у вас будет больше пространства для маневра: после прибытия на место можно поменять на местную валюту часть денег, а остальное оставить в долларах. Кроме того, мелкие купюры проще разменять, а также разложить по разным карманам. В данном случае лучше воспользоваться известным принципом о том, что лучше не держать все яйца в одной корзине.

Иметь с собой некоторую сумму наличности в долларах или евро в любом случае не помешает, даже если по какой-то причине вы решите использовать банковскую карту или менять деньги по прилету.

Делать это лучше в городе, а не в аэропорту – там обменный курс будет менее выгодным. Если вы решите снять деньги в банкомате, например, в отеле, нужно обращать внимание на меню. Если банкомат предоставляет выбор: снимать деньги с конвертацией по твердому курсу или без нее, выбирайте второй вариант – без конвертации. При таком варианте перевод рублей в валюту страны пребывания будет произведен примерно по курсу вашего банка-эмитента, выпустившего карту.

Нервы дороже

Обналичивать деньги с помощью банкомата или в отделении банка – не самый выгодный с точки зрения курса, но самый надежный способ обмена. Им не стоит пренебрегать, особенно при обмене крупных сумм. Конечно, курс здесь будет не такой выгодный и банк, вероятнее всего, возьмет дополнительную комиссию, зато вы точно останетесь при своих (вернее, чужих "тугриках").

Если деньги нужны срочно, а банков поблизости нет, можно прибегнуть к услугам обменников для обмена небольшой суммы. Это, пожалуй, единственный вариант, который стоит рассматривать за рубежом помимо отделений банков, особенно в небольших азиатских странах. Менять деньги на улице "с рук" нельзя здесь ни в коем случае, даже если вам предлагают очень выгодный курс: вероятность мошенничества почти стопроцентная.

Если решили воспользоваться услугами обменника, поинтересуйтесь у гида или местных русскоговорящих, куда лучше обратиться. Внимательно читайте объявления и задавайте вопросы кассиру: по какому курсу будет произведен обмен, размер комиссии? Это очень важно. Нередко на вывеске пишут курс, который действует при обмене только крупных сумм от 500 до нескольких тысяч долларов. Не стесняйтесь торговаться – это не банк и вам могут пойти навстречу даже при обмене небольшой суммы.

Но и в этом случае лучше не расслабляться – рассчитывать на честность в данном случае не стоит ни на Западе, ни на Востоке. Внимательно изучите, как выглядят местные деньги, прежде чем отправиться на отдых. При обмене проверьте все купюры: в пачку могут подсунуть деньги другой страны гораздо меньшей стоимости. Такие неприятности случаются, к примеру, у туристов в Праге, где им вместо крон подбрасывают венгерские форинты, которые во много раз дешевле.

В целом, можно сделать несколько выводов. Если больших трат не предполагается, то лучше обменять деньги по прибытии в отделении банка или банкомате отеля. В случае настроя на шоппинг – пользуйтесь картой, либо изучите вопрос с обменом валюты в той или иной стране заранее, чтобы избежать неприятностей.