Как не прогореть на обмене валюты в отпуске

ДТП с "пьяным" мальчиком Муж Жасмин получил 7,5 года тюрьмы Эксклюзив Интервью Дом-2

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
партнеры
Четверг 22 июня
Лента новостей
19:24
Раскрыта загадка гибели рабочих в Москве
19:02
Россиян напугало падение метеорита под Москвой (видео)
18:52
Обманутых дольщиков приглашают в Госдуму
18:37
Мажор похвастался опасными гонками по Москве (видео)
18:30
Великобритания осталась без наследника престола
18:26
Мужчина зарезал официантку в центре Москвы
18:19
В Москве при дорожных работах погибли четыре человека
17:59
Президент сделал министру Силуанову замечание
17:57
ОНФ помогает решить проблемы в здравоохранении
17:29
Фестиваль "Нашествие" выбирает президента
17:28
Стоун рассекретил рабочее место Путина
17:18
Четыре типа курортных разлучниц
17:13
Бывшего мэра судят за дорогие застолья
17:03
Молодой ведущий позвал замуж 49-летнюю Поплавскую
17:00
Акиньшина показала свадебные фото
16:51
В Ставрополье при задержании ранили десятилетнюю девочку
16:33
Москвичей предупредили о грозе с запада
16:28
Неверов опроверг слухи об отставке Тулеева
16:21
Лучшие современные фильмы о войне
16:19
Мужчина с сыном погибли в "электрическом" озере под Иркутском
16:18
В Сети пожаловались на блокировку Google
16:10
Стилист Александр Тодчук разнес актрис на красной дорожке
15:57
Под Вологдой мужчина насмерть забил соседку из-за денег на водку
15:55
Иностранные звезды отказали Никите Михалкову
15:55
Киев нелепо оправдался за унижение Порошенко в США
15:49
Медсестра сняла на видео издевательства над косоглазым ребенком
15:21
Названы любимые фильмы россиян
15:18
В Казахстане разбился пассажирский автобус из России
15:08
Певица Жасмин о муже: Я очень подавлена
15:00
Калининградцы почтили память погибших в годы войны
14:58
В Москве назвали лучшие компании
14:57
Медведев спрятался под зонтиком Путина
14:55
Почему Малахов потерпел фиаско
14:54
Астероид оставил Земле два дня до катастрофы
14:26
"Победа" потребовала от девочки деньги за провоз куклы в салоне
14:25
Бизнес-потенциал Ярославской области удостоен высокой оценки
14:24
Как распознать альфонса
14:08
Названа дата возвращения лета в Москву
14:08
В ОП обсудили борьбу с пропагандой терроризма
13:59
Бурятия представила свой туристический потенциал
13:59
Открылся секс-курорт с системой "все включено" (видео)
13:59
"Холодное танго": когда любовь страшнее смерти
13:52
Неадекватность больной Даны Борисовой поразила Рому Желудя
13:43
Стало известно о коме российского губернатора
13:40
Ловкий орел оставил рыбака без добычи (видео)
13:34
Надежда Савченко показала секс на заседании Рады
13:33
В Москве рухнула база водительских удостоверений
13:31
Располневшая Ольга Дроздова стала неузнаваемой
13:25
Ложь Даны Борисовой довела до слез родных Тимы Брика
13:17
Кражу 677 млн Табакова повесили на тестя Кириленко
13:12
Подросток спрыгнул с моста после ЧП с поездом в Москве
13:01
Как в России ищут пропавших на войне солдат
12:54
В гостях у звезды: Анастасия Волочкова
12:46
Женя Малахова: Место актрисы – в буфете
12:43
Модель погибла от взрыва баллона взбитых сливок
12:42
Рыжая из "Ранеток" поплатилась за откровения
12:38
Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой
12:35
Разразился очередной скандал с ТЭФИ
12:18
Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
12:03
Россия направила Франции ноту протеста после нападения в Ле Бурже
11:59
У родившей Теоны Дольниковой нашелся муж-американец
11:58
Русофобская истерия Порошенко перешла на украинцев
11:28
По России прокатилась волна массовых отравлений алкоголем
11:27
Получивший тюремный срок муж Жасмин обрел свободу
11:18
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"
11:10
Алена Водонаева о рождении дочери
11:00
На Украине замминистра продала свидание за $350
10:54
"Красная гвоздика" помогает ветеранам
10:54
В центре Москвы под мостом нашли расчлененный труп
10:54
Звезда "Битвы экстрасенсов" неизлечимо больна
10:52
Марион Котийяр пригласила в свою спальню
10:47
Ученые назвали лучшее время суток для кофе-брейка
10:47
В России зажгли свечи памяти
10:35
Москвичей предупредили о сильном ухудшении погоды
10:20
Меньшов обиделся на Крючкову на всю жизнь
10:11
Лучшие города для эмиграции россиян
10:00
Страшные последствия гриппа во время беременности
09:45
Нежность Роналду к девочке-инвалиду растрогала россиян
09:44
Больная Началова вышла в свет
09:38
Смертельным застольем в Подмосковье заинтересовались следователи
09:21
В США признали оплошностью новые санкции против России
09:13
Актриса Лужина рассказала о связи Варлей и известного певца
08:58
Губернатора Тулеева отправили на реабилитацию
08:53
В Москве появился виртуальный двойник Льва Толстого
08:44
На Байкале произошло землетрясение
08:36
МОК решил наказать Россию за Сочи-2014
08:14
Путин рассказал о жертвах ради работы в КГБ
08:07
Подробности массового отравления алкоголем в Подмосковье
07:52
В Париже ограбили российского чиновника
22:06
Повторный анализ сильнее запутал дело "пьяного" мальчика
21:57
Россия отказалась от консультаций с США
21:52
Макрон рассказал об уважении к Путину
21:46
У Голубкиной и Ливанова будет ребенок
21:39
Коала ворвалась в ресторан на "тусовку" (видео)
21:39
Ищущий смысл жизни юный сибиряк зарезал психолога
21:22
Путин рассказал учителям анекдот об ограблении
21:13
Дана Борисова назвала имя виновного в ее наркозависимости
20:57
Геи захватили любимое дело Евгения Плющенко
20:46
Ученые нашли изъяны в лекарствах от болезни Альцгеймера
20:36
Борисова провезла в лифчике запрещенные препараты в Таиланд
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
Бесстыжий Панин разделся перед детьми в Крыму
Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика
Максакова в прозрачном платье представила нового ребенка
Порошенко высмеяли за "мятую" встречу с Трампом
Родители Фриске нашли способ увильнуть от ответственности
Экономика

Как не прогореть на обмене валюты в отпуске

Туристический сезон в самом разгаре, толпы отдыхающих потянулись из Москвы и других российских городов во все стороны света. У всех отдыхающих разные потребности, разные бюджеты и разные представления о странах, куда они собираются. Но все так или иначе столкнуться с обменом валюты за рубежом. Как лучше платить, где менять – в материале Dni.ru.
прочитано 25 раз

Евро рубль бережет

Прежде чем отправиться за рубеж, нужно решить самое важное – сколько тратить и где менять деньги. Если вы едете в Европу или Америку, то с обменом валюты проблем не будет, как и при поездках в другие страны, входящие в зону евро или доллара. Расплатиться долларами вы сможете кроме США во многих других популярных у туристов странах – в Египте, Турции, Таиланде, Индии, Вьетнаме и других.

В этом случае обменять деньги можно еще в России. Для этого, конечно, не помешает помониторить рынок и найти банк с самым выгодным курсом (как правило, это небольшие банки, не входящие в топ-50). Причем, именно банк, поскольку это самый надежный способ обмена валюты, особенно если суммы не заоблачные.

Если делать это в обменнике, то выиграть много скорее всего не получится, но есть и риск быть обманутым. Снять доллары или евро можно и в банкомате с карты, даже если у вас рублевый счет – банк сам произведет конвертацию.

Многие туристы при поездках по Европе предпочитают брать с собой минимум наличности, и менять ее уже за рубежом в банкоматах или расплачиваться картой. С точки зрения конвертации денег, такой способ далеко не всегда выгоден. Обмен в данном случае будет происходить не по курсу Центробанка, а по внутреннему - систем Visa или Mastercard (в зависимости от того, какая у вас карта). Небольшую комиссию за проведение операций за рубежом также взимает и банк-эмитент. Самым выгодным в данном случае будет валютная карта – вам не придется гадать, сколько денег у вас спишут и какую комиссию возьмет банк.

Евро лучше купить в России, менять рубли в ЕС может оказаться невыгодно. Не во всех странах Евросоюза и не во всех банках вам удастся запросто расстаться с рублями. И совсем не факт, что обменный курс будет более выгодным, чем в Москве.

Разложили по-корзинам

Ситуация с обменом наличных кардинально меняется, если вы собираетесь в страну, где в ходу собственная валюта. В этом случае для начала не лишним будет изучить русскоязычные форумы, о той стране, куда едете в отпуск. Там вы, наверняка, найдете подсказки, где лучше и безопаснее обменять деньги.

Покупать в России валюту третьих стран (кроме долларов США и евро), как правило, не выгодно. Не все российские банки обменять рубли на тунисские динары или израильские шекели, а обменный курс в этом случае будет заведомо невыгодным – на 10-15 процентов выше биржевого. У вас есть два варианта решения проблемы: попытаться обменять рубли на месте либо поменять их на доллары или евро, и только потом в местную валюту. Второй вариант будет наиболее удобным – обменять доллары и евро гораздо проще, чем наши "деревянные". Меняя в России рубли на евро или доллары, попросите разменять вам их мелкими купюрами. Так у вас будет больше пространства для маневра: после прибытия на место можно поменять на местную валюту часть денег, а остальное оставить в долларах. Кроме того, мелкие купюры проще разменять, а также разложить по разным карманам. В данном случае лучше воспользоваться известным принципом о том, что лучше не держать все яйца в одной корзине.

Иметь с собой некоторую сумму наличности в долларах или евро в любом случае не помешает, даже если по какой-то причине вы решите использовать банковскую карту или менять деньги по прилету.

Делать это лучше в городе, а не в аэропорту – там обменный курс будет менее выгодным. Если вы решите снять деньги в банкомате, например, в отеле, нужно обращать внимание на меню. Если банкомат предоставляет выбор: снимать деньги с конвертацией по твердому курсу или без нее, выбирайте второй вариант – без конвертации. При таком варианте перевод рублей в валюту страны пребывания будет произведен примерно по курсу вашего банка-эмитента, выпустившего карту.

Нервы дороже

Обналичивать деньги с помощью банкомата или в отделении банка – не самый выгодный с точки зрения курса, но самый надежный способ обмена. Им не стоит пренебрегать, особенно при обмене крупных сумм. Конечно, курс здесь будет не такой выгодный и банк, вероятнее всего, возьмет дополнительную комиссию, зато вы точно останетесь при своих (вернее, чужих "тугриках").

Если деньги нужны срочно, а банков поблизости нет, можно прибегнуть к услугам обменников для обмена небольшой суммы. Это, пожалуй, единственный вариант, который стоит рассматривать за рубежом помимо отделений банков, особенно в небольших азиатских странах. Менять деньги на улице "с рук" нельзя здесь ни в коем случае, даже если вам предлагают очень выгодный курс: вероятность мошенничества почти стопроцентная.

Если решили воспользоваться услугами обменника, поинтересуйтесь у гида или местных русскоговорящих, куда лучше обратиться. Внимательно читайте объявления и задавайте вопросы кассиру: по какому курсу будет произведен обмен, размер комиссии? Это очень важно. Нередко на вывеске пишут курс, который действует при обмене только крупных сумм от 500 до нескольких тысяч долларов. Не стесняйтесь торговаться – это не банк и вам могут пойти навстречу даже при обмене небольшой суммы.

Но и в этом случае лучше не расслабляться – рассчитывать на честность в данном случае не стоит ни на Западе, ни на Востоке. Внимательно изучите, как выглядят местные деньги, прежде чем отправиться на отдых. При обмене проверьте все купюры: в пачку могут подсунуть деньги другой страны гораздо меньшей стоимости. Такие неприятности случаются, к примеру, у туристов в Праге, где им вместо крон подбрасывают венгерские форинты, которые во много раз дешевле.

В целом, можно сделать несколько выводов. Если больших трат не предполагается, то лучше обменять деньги по прибытии в отделении банка или банкомате отеля. В случае настроя на шоппинг – пользуйтесь картой, либо изучите вопрос с обменом валюты в той или иной стране заранее, чтобы избежать неприятностей.

Автор: Кирилл Шишов22 июня 2017, 19:37

комментарии

Политика

Президент сделал министру Силуанову замечание
Киев нелепо оправдался за унижение Порошенко в США
Путин рассказал о жертвах ради работы в КГБ
В США признали оплошностью новые санкции против России

Шоу-бизнес

У 86-летнего Краско сдали нервы на шоу Корчевникова
Молодой ведущий позвал замуж 49-летнюю Поплавскую
Акиньшина показала свадебные фото
Певица Жасмин о муже: Я очень подавлена

Проишествия

Подросток спрыгнул с моста после ЧП с поездом в Москве
Модель погибла от взрыва баллона взбитых сливок
Prodigy насмерть подавился яйцом
Пьяный мужчина устроил поножовщину в очереди в Домодедове (видео)

Lifestyle

Иностранные звезды отказали Никите Михалкову
Лучшие современные фильмы о войне
Названы любимые фильмы россиян
"Холодное танго": когда любовь страшнее смерти
Шоу-бизнес

Актриса Лужина рассказала о связи Варлей и известного певца

Прославленная артистка отмечает юбилей
Шоу-бизнес

Получивший тюремный срок муж Жасмин обрел свободу

Странная ситуация образовалась вокруг бизнесмена
Шоу-бизнес

В гостях у звезды: Анастасия Волочкова

Балерина показала свое шикарное поместье в элитном подмосковном поселке

Hi-tech

Астероид оставил Земле два дня до катастрофы

Небесное тело сближается с нашей планетой с ужасающей скоростью

Гороскоп

У Голубкиной и Ливанова будет ребенок
Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка

Фоторепортажи

Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой
Больная Началова вышла в свет
Красивая внучка Высоцкого показала пышную грудь
Лохматые подруги знаменитостей

Спорт

Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"
Нежность Роналду к девочке-инвалиду растрогала россиян
МОК решил наказать Россию за Сочи-2014

Регионы

В Ставрополье при задержании ранили десятилетнюю девочку
Мужчина с сыном погибли в "электрическом" озере под Иркутском
Медсестра сняла на видео издевательства над косоглазым ребенком
"Победа" потребовала от девочки деньги за провоз куклы в салоне
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru