Россияне приготовили Путину главные вопросы

Президент России Владимир Путин 15 июня в 12:00 мск начнет традиционную ежегодную прямую линию, где ответит на актуальные вопросы граждан. За несколько часов до эфира Dni.Ru разобрались, какие темы окажутся на повестке дня.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне прямой линии рассказал, что в специальный колл-центр поступило уже более 1,6 миллиона вопросов от жителей страны. По его словам, граждан России в первую очередь интересуют проблемы здравоохранения, образования и повышения пенсий и зарплат. При этом он подчеркнул, что внешняя политика волнует их в меньшей степени, передает РИА Новости.

Представитель главы государства отметил, что иногда россияне обращаются к Владимиру Путину напрямую, так как не могут добиться решения проблемы от чиновников на местах. "По-прежнему люди зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов. Такие обращения смотреть и читать весьма больно", – добавил Дмитрий Песков.

Подробный перечень тем, которые будут обсуждаться во время прямой линии, представлен на сайте Москва-Путину.рф. Также на нем можно оставить обращение к президенту. Среди популярных вопросов обозначены проблемы промышленности, экологии и транспорта. Кроме того, многие россияне попросили Владимира Путина разъяснить стратегию экономического развития страны.

В частности, гражданин России поинтересовался у главы государства, почему крепкий рубль вредит экономике страны. "Как я понимаю, чем крепче рубль, тем ниже цены на продукцию на территории РФ? Или я неправ?" – написал он. "Будет ли индексация материнского капитала в 2017 году? И что будет с программой после 2018 года?" – спросила жительница страны.

Многие россияне задают Владимиру Путину провокационные вопросы. "Мы довольно много слышим по телевизору о том, что арестовывают разных чиновников за коррупцию, но не слышим о том, какое они понесли наказание (и понесли ли вообще), что стало с тем имуществом, которое они украли. Когда в нашей стране введут закон о конфискации имущества для подобных нарушителей?" – написал гражданин России. Также на ресурсе опубликовано множество видеообращений с жалобами на некачественный ремонт дорог.

Некоторые обратились к главе государства и с вопросами личного характера.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Хочу узнать, не устали ли Вы на президентском посту? И собираетесь ли выдвигаться на выборах в 2018 году?" – поинтересовался житель нашей страны.

Также россияне спросили, ездил ли Владимир Путин когда-либо в летний лагерь, какой у него был любимый предмет в школе и когда он в последний раз брал очередной отпуск на 28 дней.

Наиболее интересные и актуальные из этих и других вопросов прозвучат в эфире "Прямой линии" с Владимиром Путиным. Они будут приниматься и непосредственно во время трансляции. В этом году обратиться к президенту можно многими способами, в том числе и с помощью SMS, а также через сайт и мобильные приложения.

Напомним, первая "Прямая линия" с президентом России прошла 24 декабря 2001 года. После этого она выходила ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. Продолжительность эфира и количество вопросов за эти годы возросло. Так, в 2001 году Владимир Путин общался с народом 2 часа 20 минут и ответил на 47 вопросов, а, например, в 2011-м прямой эфир длился 4 часа 32 минуты, за это время прозвучало 96 обращений россиян.